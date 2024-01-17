泰勒絲今年不到大巨蛋高雄爭取？陳其邁：發布前先講不尊重
台北市副市長李四川日前曾在造勢場合透露，泰勒絲今年可能到大巨蛋開唱，但據消息指出因為時間太緊湊確定告吹，那高雄呢？高雄市長陳其邁今（17）日表示「我們從來不會說看團體、主辦單位沒有發布前講得沸沸揚揚，我覺得這樣對這些團體不尊重，這個不是我們高雄的作法」，但「據我們的了解在去年，這幾個大型的經紀公司並沒有做這樣的安排，所以到底誰去找台北市，我們就做一點保留」。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁指出，國際天團來，通常大概要一年前就包括預約場地、做各項的準備，那些規模台灣能夠做的就一家兩家，那經紀公司，國際天團大概在台灣也是兩家而已，就不講名稱，高雄跟他們工作都有非常多的經驗，他們也非常熟悉高雄做事情的方式。
陳其邁說，高雄的世運主場館是唯一全台灣做過5萬5千人的滿載測試，而且經紀公司滿意的場地，天團都很照顧粉絲，粉絲來到一個地方聽演唱會，不是只有場地問題的考量，光是場地的考量，我們的世運主場館在2005年當時的設計就是綠能、太陽能光電，節能、減碳、永續的場館，台灣只有高雄這一個。
陳其邁強調，其實像sony、環球等等大的唱片公司或者是表演團體，其實都非常注重表演的地方，像Coldplay就對於進步加值、人權，還有永續非常注重。
當時要蓋世運主場館的時候，是在2005年謝長廷擔任市長的時候就做太陽能光電，大概可以1年發1 Mega Watt的電量，全球到現在假如是綜合體育館，高雄應該是前三名，但是在所有的包括足球場等各式的場館算進去，在綠電的部分，世運主場館大概排15-17名左右，所以考量的因素很複雜，哪些經紀公司有這個能力，其實大家很清楚。