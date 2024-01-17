京鼎遭駭客入侵　金管會3措施強化上市櫃公司資安防護　

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她表示，金管會也已透過3大措施，強化上市櫃資安防護措施。首先，分階段要求上市櫃公司設置資安長、資安專責主管、人員等，其中針對資本額100億元以上、台灣50指數成分公司及電子商務為主的第一級上市櫃公司，要求在2022年完成資安長及資安專責單位，總計118家已設置完成；第一級以外上市櫃公司包括近3年稅前純益（即有獲利沒虧損）、最近年度淨值沒有低於面額，要求在2023年完成資安專責主管及人員設置，也已有1449家設置完成。，
另外，金管會也要求上市櫃公司，若發生重大資安事件需即時發布重訊，要說明原因、損失、改善情況和因應措施等。高晶萍說，證交所及櫃買中心在2021年4月修正重大訊息相關規定，若發生重大資安事件要即時發布重訊，損失達到股東20%或3億元，要召開重訊記者會，對外說明。
同時，證交所及櫃買中心也有建立重訊查核機制，亦會主動檢視上市櫃公司已發布的資安事件及相關媒體報導，如果發現涉及上市櫃公司資安問題，會請公司評估資安事件對財務業務影響，若有錯誤或疏漏，也會要求即時澄清或更正。
不僅如此，金管會也加強年報相關資訊揭露，要求上市櫃公司2022年股東會年報要說明資通安全政策、具體管理方案、投入資安資源及重大資安損失及因應措施訊息。