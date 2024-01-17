盯智冠換股案！網銀：內情「不可告人」　嗆現在就關博弈遊戲

京鼎遭駭客入侵　金管會3措施強化上市櫃公司資安防護　

▲針對京鼎遭駭客入侵，金管會表示，已請證交所與京鼎聯繫，就資安防護再進行檢視，金管會也有透過3措施強化上市櫃資安防護。（圖／記者顏真真攝）
▲針對京鼎遭駭客入侵，金管會表示，已請證交所與京鼎聯繫，就資安防護再進行檢視，金管會也有透過3措施強化上市櫃資安防護。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

鴻海集團旗下的半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，還召告天下該公司內部資料被竊。雖然京鼎發布重訊表示對公司沒有重大影響，京鼎股價今（17）日盤中仍重挫逾2%。金管會證期局副局長高晶萍則表示，已請證交所與京鼎聯繫，就資安防護再進行檢視，金管會也已透過3措施，希望強化上市櫃資安防護。

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高晶萍說，根據京鼎發布的重訊說明，目前看起來公司是遭到攻擊，因為有相關的防禦，看起來沒有受到影響，證交所會與他們聯繫，提醒他們就相關資安再進行檢視。此外，金管會也督導證交所和櫃買中心定期召開強化上市櫃公司資安措施任務小組，至2023年底已開過7次小組會議，並透過實際措施協助上市櫃公司強化資安措施。

她表示，金管會也已透過3大措施，強化上市櫃資安防護措施。首先，分階段要求上市櫃公司設置資安長、資安專責主管、人員等，其中針對資本額100億元以上、台灣50指數成分公司及電子商務為主的第一級上市櫃公司，要求在2022年完成資安長及資安專責單位，總計118家已設置完成；第一級以外上市櫃公司包括近3年稅前純益（即有獲利沒虧損）、最近年度淨值沒有低於面額，要求在2023年完成資安專責主管及人員設置，也已有1449家設置完成。，

另外，金管會也要求上市櫃公司，若發生重大資安事件需即時發布重訊，要說明原因、損失、改善情況和因應措施等。高晶萍說，證交所及櫃買中心在2021年4月修正重大訊息相關規定，若發生重大資安事件要即時發布重訊，損失達到股東20%或3億元，要召開重訊記者會，對外說明。

同時，證交所及櫃買中心也有建立重訊查核機制，亦會主動檢視上市櫃公司已發布的資安事件及相關媒體報導，如果發現涉及上市櫃公司資安問題，會請公司評估資安事件對財務業務影響，若有錯誤或疏漏，也會要求即時澄清或更正。

不僅如此，金管會也加強年報相關資訊揭露，要求上市櫃公司2022年股東會年報要說明資通安全政策、具體管理方案、投入資安資源及重大資安損失及因應措施訊息。

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