中華職棒／洋投陣容補強到位！ 中信兄弟一口氣簽下猛登與克迪
中信兄弟球團今天(1/17)公佈開季洋將陣容，除了有傷癒歸隊的象魔力(Shawn Morimando)以及完成續約的德保拉(José De Paula)之外，球團再簽下2位具有美國職棒以及韓國職棒資歷的投手猛登(Daniel Joseph Mengden)與克迪(Kirkland McCarty)，預計月底加入球隊訓練，期待四位洋助人加入球隊後，能夠幫助中信兄弟在今年球季重返榮耀。
記者廖聿偉/綜合報導
即將滿31歲的猛登(Daniel Joseph Mengden)屬於控球型的右投手，在2014年投入美國職棒(MLB)選秀後，曾效力於美國職棒奧克蘭運動家、堪薩斯市皇家以及韓國職棒起亞虎等隊，累積6年的大聯盟出賽紀錄，繳出17勝21敗，生涯防禦率4.65、每局被上壘率1.318的成績。2023年於堪薩斯市皇家以及華盛頓國民隊AAA出賽，整季出賽28場，於49.2局投球中取得2勝3敗。
克迪(Kirkland McCarty)今年28歲，是具有大聯盟經驗左投，2017年在美國職棒(MLB)選秀會上被克里夫藍守護者隊簽下後，個人累積在大聯盟4勝3敗的成績，2023年球季加入韓國職棒(KBO)SSG登陸者隊，出賽24場皆為先發，130局的投球局數9勝5敗，防禦率3.39、每局被上壘率1.30，並飆出單季116次三振的優異表現！
中信兄弟領隊劉志威表示，「德保拉與象魔力新賽季正式歸隊，幫助團隊的投手戰力注入強心針。今年球季再網羅猛登與克迪，兩位都是具有大聯盟與韓職經驗的投手，期待在他們加入團隊後，可以有效補強我們今年球季的投手戰力。」