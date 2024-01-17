總統大選結束！5大產業工會籲正視勞退年金改革、缺工、青年低薪

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5大工會今天聯合發表聲明，期待朝野政黨未來4年應以「福國利民」為念，並進一步表達2點立場，將繼續監督民進黨執政應以基層民意為依歸；檢驗國民黨、民眾黨等在野黨國會表現，是否以法案政策品質為重。
工會指出，賴清德曾透露，因應新科技，未來政府有責任擬定一部可以讓台灣因應新時代需求的勞動法令，既保障勞工權益又可提供勞工的彈性，恐無視企業仍然法遵意識不足、屢屢違反勞動法令的現實，擔憂像之前《勞基法》、《最低工資法》修法，為參考民間意見就強硬通過。
工會呼籲勞工關心勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。
另外，工會進一步建議2黨應將侯友宜、柯文哲當時以總統候選人身分所提出的多項勞動政見，透過國會修法及監督行政部門擬定政策，進而具體落實其相關政見。只要在野黨理性問政，攻防有據，4年之後重整政治版圖並非難事。
以國內缺工、擴大開放移工為例，工會認為，所謂缺工並非真的產業人力不足，而是國內特定產業的業者只想使用薪資低廉的勞工，所以是缺「低薪」勞工，並非真正缺工。
5大工會表示，包括修法提高雇主勞退提繳率、企業併購之勞工權益保障，以及解決勞保年金財源不足、醫護人力不足、警消等公教人員沒有完整勞動三權保障，與薪資審議無基層代表、青年及特定產業低薪等問題，朝野政黨均應在制定重大勞動政策及法案時，考慮納入勞工參與機制且正視工會訴求。