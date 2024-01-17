盯智冠換股案！網銀：內情「不可告人」　嗆現在就關博弈遊戲

總統大選結束！5大產業工會籲正視勞退年金改革、缺工、青年低薪

▲全國產業總工會等5大工會今（17）日呼籲朝野政黨正視勞退年金改革、缺工、青年低薪等議題。（圖／全國產業總工會提供）
▲全國產業總工會等5大工會今（17）日呼籲朝野政黨正視勞退年金改革、缺工、青年低薪等議題。（圖／全國產業總工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024年台灣總統大選1月13日投票揭曉，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選第16任總統及副總統；至於總席次113席的第11屆立法委員選舉，則呈現三黨不過半局面，其中國民黨成為國會最大黨。全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會總聯合會等5大工會今（17）日呼籲，朝野政黨「福國利民」，正視勞退年金改革、缺工、青年低薪等議題，並納入勞工參與、回應工會訴求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
5大工會指出，此次總統大選只獲4成得票率，賴清德是台灣總統直選後第二位無法贏得過半選票的總統；再加上民進黨失去國會過半優勢，未來4年「朝小野大」政局，將使民進黨執政受到相當挑戰。因此，賴政府的520新內閣能否令社會耳目一新且多所肯定，其未來重大政策有無貼近社會脈動？以及日後國會朝野協商重大法案，是否能夠回應民意的期待？都是工會檢視選後執政黨的治理能力與朝野是否停止惡鬥的觀察重點。

5大工會今天聯合發表聲明，期待朝野政黨未來4年應以「福國利民」為念，並進一步表達2點立場，將繼續監督民進黨執政應以基層民意為依歸；檢驗國民黨、民眾黨等在野黨國會表現，是否以法案政策品質為重。

工會指出，賴清德曾透露，因應新科技，未來政府有責任擬定一部可以讓台灣因應新時代需求的勞動法令，既保障勞工權益又可提供勞工的彈性，恐無視企業仍然法遵意識不足、屢屢違反勞動法令的現實，擔憂像之前《勞基法》、《最低工資法》修法，為參考民間意見就強硬通過。

工會呼籲勞工關心勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。

另外，工會進一步建議2黨應將侯友宜、柯文哲當時以總統候選人身分所提出的多項勞動政見，透過國會修法及監督行政部門擬定政策，進而具體落實其相關政見。只要在野黨理性問政，攻防有據，4年之後重整政治版圖並非難事。

以國內缺工、擴大開放移工為例，工會認為，所謂缺工並非真的產業人力不足，而是國內特定產業的業者只想使用薪資低廉的勞工，所以是缺「低薪」勞工，並非真正缺工。

5大工會表示，包括修法提高雇主勞退提繳率、企業併購之勞工權益保障，以及解決勞保年金財源不足、醫護人力不足、警消等公教人員沒有完整勞動三權保障，與薪資審議無基層代表、青年及特定產業低薪等問題，朝野政黨均應在制定重大勞動政策及法案時，考慮納入勞工參與機制且正視工會訴求。

延宕7年多！勞團籲各黨放下政治算計、明儘速通過《最低工資法》

民進黨擬引進印度移工　侯辦痛批：不和勞團溝通、漠視勞工權益

勞保改革報告僅3頁！立委嗆作文比賽、勞團「忍無可忍」列3不滿

廉航勞工不該廉價！虎航工會自嘲過勞超人　公司回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選