藍營砲打高端8天闖關賺40億元　薛瑞元反問：買東西不用付錢嗎

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對此，薛瑞元今接受媒體採訪時解釋，不早點公布合約是因為有保密協定，除非高端同意提早解密，衛福部才能公布，剛好高端要開董事會決定，時間就是這樣子，「並不是可操之在我」，是由高端做決定。
至於徐巧芯稱賺40億元，薛瑞元反問，「你買東西都不用付錢嗎？」40億元就是疫苗費用，合約內清楚載明單價等內容，不可以說人家有收錢就是大賺，這是國家跟高端買疫苗的費用，事實上高端也有嘉惠政府。
薛瑞元也說，高端售價並沒有比他牌高，跟莫德納或BNT比都是低的，時間上高端申請EUA的時間、簽約都是依照程序走，簽約是預採購，是因為當時所有疫苗在二期完成後、三期完成前就先預採購，包含莫德納、AZ、BNT。
薛瑞元也說，高端若沒有預採購，無法先備料，備料也是成本，當時疫苗原料、針筒等，都是市場非常競爭搶或，沒有先開始，縱然簽了合約也可能無法供應。
薛瑞元更反酸，不然要哪一天（簽約），難道還要拜拜、看良辰吉日，當時所有事情都很緊湊，沒有特別挑時間，EUA本來就是要申請、開會，這是一個程序，討論合約一開始採用工程會標準合約，保密條款較簡單，所以高端跟疾管署參照國外合約保密條款內容另訂保密協約，這是合理的，剛好時間有先後，並沒有什麼時間才是標準的。