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藍營砲打高端8天闖關賺40億元　薛瑞元反問：買東西不用付錢嗎

▲薛瑞元今接受媒體採訪時解釋，不早點公布合約是因為有保密協定，除非高端同意提早解密，衛福部才能公布。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）
▲薛瑞元今接受媒體採訪時解釋，不早點公布合約是因為有保密協定，除非高端同意提早解密，衛福部才能公布。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）

記者許若茵／台北報導

疾管署昨（16）日公布高端合約內容，但藍營持續展開激烈攻勢，批評高端8天闖關賺40億元，也有藍委質疑合約中顯示通過 EUA當天就立刻改合約，真是詭異巧合。對此，今（17）日衛福部長薛瑞元一一回應。

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台北市議員徐巧芯指出，高端簽約日期在民國110年5月28日，當時高端還沒有取得疫苗製造許可，也未經公開審查，卻可以決定採購1劑疫苗的價格為881元；後續高端當時在8天之內連闖2關，通過EUA、傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意納入公費疫苗施打計畫，為的就是大賺國庫40億。

對此，薛瑞元今接受媒體採訪時解釋，不早點公布合約是因為有保密協定，除非高端同意提早解密，衛福部才能公布，剛好高端要開董事會決定，時間就是這樣子，「並不是可操之在我」，是由高端做決定。

至於徐巧芯稱賺40億元，薛瑞元反問，「你買東西都不用付錢嗎？」40億元就是疫苗費用，合約內清楚載明單價等內容，不可以說人家有收錢就是大賺，這是國家跟高端買疫苗的費用，事實上高端也有嘉惠政府。

薛瑞元也說，高端售價並沒有比他牌高，跟莫德納或BNT比都是低的，時間上高端申請EUA的時間、簽約都是依照程序走，簽約是預採購，是因為當時所有疫苗在二期完成後、三期完成前就先預採購，包含莫德納、AZ、BNT。

薛瑞元也說，高端若沒有預採購，無法先備料，備料也是成本，當時疫苗原料、針筒等，都是市場非常競爭搶或，沒有先開始，縱然簽了合約也可能無法供應。

薛瑞元更反酸，不然要哪一天（簽約），難道還要拜拜、看良辰吉日，當時所有事情都很緊湊，沒有特別挑時間，EUA本來就是要申請、開會，這是一個程序，討論合約一開始採用工程會標準合約，保密條款較簡單，所以高端跟疾管署參照國外合約保密條款內容另訂保密協約，這是合理的，剛好時間有先後，並沒有什麼時間才是標準的。

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