環球新左營車站祭新春開運四大好康　福袋加碼三重抽

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Global Mall新左營車站2023年餐飲業績同樣創新高，大增近40%，看好餐飲高需求商機，今年首度推出「餐飲月月滿額贈」，集結超過30個餐飲、伴手禮櫃位，刷Global Mall聯名卡當月累計滿1,500元送100元電子商品禮券(即日起-1/31、2/1-2/29)，最適合通勤族、返鄉拜年消費者享超值。
春節應景的福袋力推「開運福袋三重抽」，限量50份，每袋688元，主打美食體驗跨品牌主題，內含500元禮券、Boulder Space圓石空間攀岩場單次體驗入場券、娜米拉烘焙200元抵用券、實用生活用品等，每袋價值超過千元；更加碼抽獎，有機會抽中烤箱、多功能煮鍋等多項繽紛小家電、麵屋武藏拉麵一年份，同時還能參與全台福袋「陸海空旅遊行程」抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車10,000元等，回饋力道加量加倍加值，預計年節檔期業績成長10%。
為能讓返鄉、旅遊消費者同享龍年好運，初二及初三還推有「開運小福袋」每天限量50個，每袋200元，中午12點起開賣，可獲100元禮券、生活實用好禮，每袋總價值近400元，還可同時參加新左營車站之繽紛小家電、麵屋武藏拉麵一年份之抽獎資格，開春享好彩頭。