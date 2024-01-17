《繼承之戰》奪6艾美獎！影射媒體家族鬥爭 被讚「最佳影集」
描述媒體大亨家族鬥爭的HBO美國影集《繼承之戰》（Succession），自2018年播出首季就大受歡迎，被喻為「HBO史上最棒影集」、「毫無冷場」，去年第四季播映結束，畫上完美句點，在今年橫掃艾美獎6項大獎，抱回最佳劇情類影集、導演、編劇、最佳男女主角以及男配角獎，連主角們身上穿著的低調奢華服飾，也成了討論話題。
記者江芷稜／綜合報導
儘管編劇傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）表示故事裡的「羅伊家族」是虛構的，但《繼承之戰》精彩的媒體帝國鬥爭及家族事業鬥爭，都被人聯想到澳洲媒體大亨魯柏梅鐸（Rupert Murdoch）的生涯，他的一生中有過4段婚姻、6名子女，由於沒有明確的接班繼位計劃，導致子女陷入了長時間鬥爭。
《繼承之戰》虛構了一個擁有全球最大媒體公司的家族，公司由70多歲的羅根羅伊（Logan Roy）所創辦，他有多位子女，其中3人在父親身邊工作，羅根因為年歲增長想退休，開始尋找接班人，導致子女們各擁勢力競爭，影集精心安排豪車、直昇機、豪宅、名人派對，帶領觀眾進入好野人的奢華生活，滿足觀眾的窺探之心。
在編劇的細心安排下，《繼承之戰》的每個角色個性鮮明立體，為了達成目標，長子肯道、次女希凡、么子羅曼爭搶公司股份，不惜動用政商關係分裂、結盟，要擺脫父親的操縱，也要和新媒體集體對抗，複雜的利害關係，導致劇情不斷破局、翻轉，最後羅根羅伊驟逝，家族鬥爭也終於落幕。
雖然是虛構情節，但劇裡的逼真劇情都讓人聯想到媒體家族和美國政商勾結，透過電視台左右選民的真實新聞，讓這部劇吸引觀眾關注。而他們豪奢低調、講求實用、舒適性的穿著，被封為「老錢風」，帶動了一股新的穿搭熱潮。該劇目前全四季在HBO GO平台可付費觀賞。
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