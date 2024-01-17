把13歲的妹妹賣去中國！越南女子販賣親妹入獄 欺瞞父母犯下惡行
一名越南女子因販賣親妹到中國，而在本月15日接受越南法庭的審判。據悉，該名罪犯的妹妹年齡僅13歲，這名罪犯甚至欺騙父母要給妹妹介紹「正當的工作」，但其實是要把妹妹賣去中國給人當老婆。販售未成年女性給中國人的行為，引起越南民眾的公憤，認為此名女子的行徑令人髪指。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊》報導，出生於越南中部城市的文氏懷（Ven Thi Hoai）平時在越南北部太平省（Thai Binh）工廠工作，2022年10月一名女性朋友告訴文氏懷，中國人想在越南找老婆，並向她承諾只要成交一樁婚事，便會給她高額的報酬。文氏懷將腦筋動到自己的妹妹頭上，她的女性朋友於是給她450萬越南盾（約等同於新台幣580元）的押金，並表示事成後會再給她3000萬越南盾（約等同於新台幣3860元），並給予她的家人1.2億越南盾（約等同於新台幣15萬元）的費用。
2022年12月文氏懷回到位於義安省（Nghe An）的老家，並說服父母允許她帶13歲的妹妹去越南北部城市的公司上班，她向父母保證，妹妹將有機會「從事一份輕鬆、高薪的工作」。而文氏懷妹妹的朋友聽聞後，也希望一起過去。文氏懷於是打電話告知出價者，說自己找到兩名女孩，並要求對方給這兩個家庭分別支付1.2億越南盾（約等同於新台幣15萬元）的費用後，再給她6000萬越南盾（約等同於新台幣7720元）。
2023年7月文氏懷帶著包含自己親生妹妹在內的兩個女孩，坐上前往北方邊境的車輛，在即將通過邊境前，駐守邊境的越南警察發覺異狀，並將三人帶到警察局訊問。文氏懷最終坦承要把兩名女孩賣到中國，而非法婚姻仲介者也在文氏懷被捕後自首。
由於中國存在嚴重的性別失衡問題，造成中國人不斷試圖從鄰國購買妻子，即便人口販運的行為在全球都是非法的，但中國男性人口過剩，導致許多家庭知法犯法，來自越南、柬埔寨、寮國和緬甸等鄰國的婦女特別容易被販賣到中國，已成為全球「人口販運」氾濫的問題。