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化療後手腳麻且無力 「中醫輔療」計畫增添抗癌能量

▲奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，化療後手腳麻且無力，不妨參考「中醫輔療」計畫，緩解症狀（圖／奇美醫院提供）
▲奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，化療後手腳麻且無力，不妨參考「中醫輔療」計畫，緩解症狀（圖／奇美醫院提供）

記者林怡孜/台南報導

57歲李先生罹患攝護腺癌，在注射化療三、四個月後出現手腳麻木的症狀，並導致步行困難需使用拐杖。經奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉診斷李先生屬於整體氣虛與腎陽不足，經過2個月的辨證處方治療，手腳麻感消退許多，腳的肌力逐漸恢復，並可慢速自己步行。同時，因罹癌後體力較差、胃口不好、虛弱、尿失禁、焦慮、焦躁等問題皆有顯著緩解，整體狀況進步明顯。

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許晉嘉醫師說明，癌症化療雖然可以殺死惡性腫瘤細胞，但同時也帶來了一系列的不適反應，例如噁心、嘔吐、虛弱感、白血球降低、貧血等。其中，化療後的手腳麻木成為了病人常見的副作用之一，屬於「化療引起之周圍神經病變(chemotherapy-induced peripheral neuropathy，CIPN)」。化療藥物在進入人體後會隨著治療療程逐漸蓄積在周邊神經細胞中，誘發細胞變性、凋亡，從而逐漸引起周邊神經系統的神經毒性病變與損傷，使病人產生感覺異常或感覺喪失。隨著治療持續，神經毒性損傷不斷加重，同時對神經細胞周圍的組織也帶來了傷害，例如支持細胞與血管等，從而進一步加重神經的受損。


CIPN的症狀常見為感覺神經異常，病人最常出現的不舒服包含四肢麻木、感覺鈍化、疼痛、針刺感、以及燒灼感，發生部位呈「手套-襪子」狀分布，主要出現在手腳的末端。通常療程結束後這些症狀通常可逐漸緩解、消失。然而，部分病人症狀可能長期存在，嚴重者甚至持續數月至數年，嚴重影響生活品質。


許晉嘉指出，中醫傳統典籍中並無針對化療藥物引起的周圍神經病變的相關描述，然而依其麻、感覺減退等症狀表現以及來源，常將其歸類在中醫症狀中的「痺證」、「麻木」、「藥毒」等。現代中醫師認為化療藥物屬於耗氣傷血之品，雖然可以殺死癌細胞，但同時也使人體正氣受損導致氣血不足。氣血消耗後會使累積在周邊神經的藥毒更難排除，滯留體內而成「瘀」。這樣氣血不足與夾瘀的狀態逐漸使神經的充養失常，因而導致麻、痛、感覺異常等狀況產生。須由「望、聞、問、切」切入問題且抽絲剝繭，找出最適合病人的證型與個人化處方。CIPN已有不少文獻指出，中醫之治療(包含中藥、針灸等)能夠有效改善CIPN的各種症狀，癌症病人若為手腳麻症狀所苦，不妨考慮由中醫進行就診與辨證診斷。


許晉嘉表示，奇美醫院自民國98年開始執行「癌症病人西醫住院中醫輔助醫療計畫」， 105年並增加「特定癌症病人門診加強照護計畫」，為門診的癌症病人情形作有系統地追蹤、把關。許多病人在中西醫的共同照會下，症狀進步、生活品質改善，進而恢復日常生活。

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