化療後手腳麻且無力 「中醫輔療」計畫增添抗癌能量

我是廣告 請繼續往下閱讀
許晉嘉醫師說明，癌症化療雖然可以殺死惡性腫瘤細胞，但同時也帶來了一系列的不適反應，例如噁心、嘔吐、虛弱感、白血球降低、貧血等。其中，化療後的手腳麻木成為了病人常見的副作用之一，屬於「化療引起之周圍神經病變(chemotherapy-induced peripheral neuropathy，CIPN)」。化療藥物在進入人體後會隨著治療療程逐漸蓄積在周邊神經細胞中，誘發細胞變性、凋亡，從而逐漸引起周邊神經系統的神經毒性病變與損傷，使病人產生感覺異常或感覺喪失。隨著治療持續，神經毒性損傷不斷加重，同時對神經細胞周圍的組織也帶來了傷害，例如支持細胞與血管等，從而進一步加重神經的受損。
CIPN的症狀常見為感覺神經異常，病人最常出現的不舒服包含四肢麻木、感覺鈍化、疼痛、針刺感、以及燒灼感，發生部位呈「手套-襪子」狀分布，主要出現在手腳的末端。通常療程結束後這些症狀通常可逐漸緩解、消失。然而，部分病人症狀可能長期存在，嚴重者甚至持續數月至數年，嚴重影響生活品質。
許晉嘉指出，中醫傳統典籍中並無針對化療藥物引起的周圍神經病變的相關描述，然而依其麻、感覺減退等症狀表現以及來源，常將其歸類在中醫症狀中的「痺證」、「麻木」、「藥毒」等。現代中醫師認為化療藥物屬於耗氣傷血之品，雖然可以殺死癌細胞，但同時也使人體正氣受損導致氣血不足。氣血消耗後會使累積在周邊神經的藥毒更難排除，滯留體內而成「瘀」。這樣氣血不足與夾瘀的狀態逐漸使神經的充養失常，因而導致麻、痛、感覺異常等狀況產生。須由「望、聞、問、切」切入問題且抽絲剝繭，找出最適合病人的證型與個人化處方。CIPN已有不少文獻指出，中醫之治療(包含中藥、針灸等)能夠有效改善CIPN的各種症狀，癌症病人若為手腳麻症狀所苦，不妨考慮由中醫進行就診與辨證診斷。
許晉嘉表示，奇美醫院自民國98年開始執行「癌症病人西醫住院中醫輔助醫療計畫」， 105年並增加「特定癌症病人門診加強照護計畫」，為門診的癌症病人情形作有系統地追蹤、把關。許多病人在中西醫的共同照會下，症狀進步、生活品質改善，進而恢復日常生活。