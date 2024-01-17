賴清德退出新潮流 黨內人士評：象徵意義大於實質意義
2024大選落幕，民進黨總統候選人賴清德贏得勝利，未料僅隔數日，所屬新潮流辦公室今（17）日發出新聞稿，說明與賴清德討論過後一致同意，總統不但是國元首、身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵，基於對總統職位的尊重，「賴清德不再是新潮流成員。」對此有新系人士認為，賴清德在擔任副總統時就鮮少出席新系的聚會與運作，其個性做出此決定並不意外，短期內也不會改變其用人習慣，認為象徵意義大於實質意義。
記者陳威叡／台北報導
民進黨總統候選人賴清德贏得大選，為此有黨內人士稱其新潮流出了一位總統，未料事隔數日，新潮流辦公室發出新聞稿，強調與賴清德溝通過後，基於對總統職位的尊重，「賴清德不再是新潮流成員。」新系辦公室總幹事段宜康也證實，在選前就開始討論此事，沒有誰主動的問題，也認為賴清德不在新潮流，對國家比較好。
有新系人士透露，近前來新潮流長期由中流、北流主導，而賴清德在擔任副總統時期，就鮮少參加新系的聚會與決策，加上以其嚴謹的個性，會做出此決定不令人感到意外。
另有黨內人士表示，認為賴清德退流象徵意義大於實質意義，賴清德信賴圈極小，用人習慣眾所皆知，幾乎是早已有信任基礎的人，短期內應該也不會改變，甚至懷疑此舉是否為將來組閣鋪路，退出派系後更能不避諱外界眼光，貫徹「賴意志」打造執政團隊。