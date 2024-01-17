日本地震「擠出」240公頃陸地！ 攝影師PO照對比 4年變化超驚人
日本石川縣能登半島在2024年1月1日出現芮氏規模7.6地震，後續甚至引發海嘯，地殼也往海洋的方向擠壓200公尺，石川當地85公里海岸線中，冒出240公頃的陸地，而日本攝影師吉岡榮一近日在個人社群分享「皆月灣」2016年和現在的海邊對比圖，明顯出現大片隆起的新陸地，不禁令人讚嘆大自然的鬼斧神工。
記者張志浩／綜合報導
在日本芮氏規模7.6地震後，吉岡榮一持續透過鏡頭紀錄當地災害後狀況，在得知日本海岸線有大片陸地隆起後，吉岡前往能登半島「皆月灣」，2016年他曾在此拍下美麗的海邊景象，不過在地震後，明顯出現大量過去未曾見過的陸地。
吉岡榮一也表示，不只是圖中這片區域，更往後的海岸線也有陸地出現、抬高，如果再這樣下去，岩石區和沙灘會擴大很多，船隻要離開漁港的難度可能也會提升。
針對日本陣後出現新陸地，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，這是「溫泉型地震」的一大特徵，本次能登半島地震也相當類似，北側沿岸中有85公里長的地區出現大片海床隆起，包括輪島市、皆月灣地表上升高度甚至有4公尺之多，台灣過去尚未有類似案例。
郭鎧紋說明，溫泉型地震包含5個階段，分別是地下水異常流動、水入侵地殼內裂縫、群震發生、地殼隆起、溫泉湧出，目前日本能登半島地震已經進入第4階段，究竟是否會有溫泉湧出值得關注，若有，則地震狀況將會平緩相當多，但若沒有，未來仍可能有較大的地震出現。