火鍋百匯推亞洲美食節　多款異國料理挑戰饕客味蕾

我是廣告 請繼續往下閱讀
《季吉GG》「山東燒雞」雞絲拌上清脆小黃瓜及靈魂醬汁，完美呈現酸甜爽脆又有層次的口感，「辣炒魷魚」則是十足的下酒菜。另外，吉哆主廚也為韓國隊研發了「起司年糕香腸串」，烤過的起司與軟糯的年糕相互輝映，Ｑ軟口感與棒棒糖般的造型超受歡迎。
馬國最具特色的料理非「叻沙湯麵」及「椰漿飯叁芭醬」莫屬，《池先生》一舉推出這兩道特色菜，吸睛度破表，「椰漿飯叁芭醬」醬汁是以辣醬、醬油及椰糖調味，嗆辣中帶點鹹甜，搭配用椰漿煮成的椰漿飯，香辣鹹香，讓人即便揮汗享用，也停不下來。
泰國隊這次走甜美路線，在吉哆主廚精心調製下，將著名的《手標牌》泰式紅茶滋味往上再提一階，連泰國人都讚不絕口的「手標泰式奶茶」問世，茶香濃韻、奶香溫醇。而《泰國明果》冰淇淋以南洋風味為主，像是黃金榴槤、白玉荔枝、盛夏莓果等口味。
當然，國內品牌也不能缺席這場盛會，傳香三代的《魏姐包心粉圓》用經典「包心粉圓」誠心款待，搭配多種刨冰配料，讓你飽嚐甜蜜滋味，也是台灣隊祭出的一枚小甜心。
不只滿滿的熟食誠意一百分，為了慶祝「亞洲美食節」的到來，吉哆主廚更精心研發了新款湯頭，為這場盛會增添繽紛色彩。「金美麥麻辣鍋」採用OATLY優質燕麥奶加上火辣辣的麻辣湯調和而成，湯色金黃油亮，入口香濃滑順不嗆喉，是不容錯過的季節新品，力薦喜歡牛奶香醇與麻辣椒香的你前來一飽口福。「吉哆亞洲美食節」1月17日正式開跑，不用出國就能體驗亞洲美食盛宴，想品嚐異國美食的饕客不要錯過。