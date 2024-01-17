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火鍋百匯推亞洲美食節　多款異國料理挑戰饕客味蕾

▲吉哆火鍋百匯推出2024新檔期吉哆亞洲美食節。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲吉哆火鍋百匯推出2024新檔期吉哆亞洲美食節。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

迎接新春團聚時節，火鍋百匯業者推出「亞洲美食節」，首波以韓國、馬來西亞與泰國料理為主，集結眾多品牌，包括韓國一隻雞、韓國季吉GG、馬來西亞池先生、泰國手標牌、泰國明果、魏姐包心粉圓等，要用最有異國風味、最澎派、最有吸引力的菜色，帶給饕客非凡的美食體驗。

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▲在吉哆主廚精心調製下，將著名的《手標牌》泰式紅茶滋味往上再提一階，連泰國人都讚不絕口的「手標泰式奶茶」問世。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲在吉哆主廚精心調製下，將著名的《手標牌》泰式紅茶滋味往上再提一階，連泰國人都讚不絕口的「手標泰式奶茶」問世。（圖／記者陳美嘉翻攝）
「吉哆火鍋百匯」去年(2023)「台味趴」推出後佳評如潮，為了響應饕客們的熱情，終於在迎接新春之際推出吉哆「亞洲美食節」。首發檔期集結眾多品牌組成超強美食軍團，韓國品牌《韓國一隻雞》及《季吉GG》端出不同菜系，成功為韓國料理爭取到超高取用率。《韓國一隻雞》推出多款招牌口味炸雞，蜜釀柚香、經典原味以及傳香辣味等，雞肉鮮嫩多汁，酥脆的外皮卡滋卡滋響，一口咬下滿口鮮香，是不容錯過的韓式國民美食；還有店裡的招牌菜色「豪華雞湯」，也推出輕辣酥脆的「泡菜Pizza」。

《季吉GG》「山東燒雞」雞絲拌上清脆小黃瓜及靈魂醬汁，完美呈現酸甜爽脆又有層次的口感，「辣炒魷魚」則是十足的下酒菜。另外，吉哆主廚也為韓國隊研發了「起司年糕香腸串」，烤過的起司與軟糯的年糕相互輝映，Ｑ軟口感與棒棒糖般的造型超受歡迎。

▲吉哆亞洲美食節首波以韓國、馬來西亞與泰國料理為主，各品牌分進合擊，組成超強美食軍團。（圖／記者陳美嘉攝）
▲吉哆亞洲美食節首波以韓國、馬來西亞與泰國料理為主，各品牌分進合擊，組成超強美食軍團。（圖／記者陳美嘉攝）
馬國最具特色的料理非「叻沙湯麵」及「椰漿飯叁芭醬」莫屬，《池先生》一舉推出這兩道特色菜，吸睛度破表，「椰漿飯叁芭醬」醬汁是以辣醬、醬油及椰糖調味，嗆辣中帶點鹹甜，搭配用椰漿煮成的椰漿飯，香辣鹹香，讓人即便揮汗享用，也停不下來。

泰國隊這次走甜美路線，在吉哆主廚精心調製下，將著名的《手標牌》泰式紅茶滋味往上再提一階，連泰國人都讚不絕口的「手標泰式奶茶」問世，茶香濃韻、奶香溫醇。而《泰國明果》冰淇淋以南洋風味為主，像是黃金榴槤、白玉荔枝、盛夏莓果等口味。

當然，國內品牌也不能缺席這場盛會，傳香三代的《魏姐包心粉圓》用經典「包心粉圓」誠心款待，搭配多種刨冰配料，讓你飽嚐甜蜜滋味，也是台灣隊祭出的一枚小甜心。

不只滿滿的熟食誠意一百分，為了慶祝「亞洲美食節」的到來，吉哆主廚更精心研發了新款湯頭，為這場盛會增添繽紛色彩。「金美麥麻辣鍋」採用OATLY優質燕麥奶加上火辣辣的麻辣湯調和而成，湯色金黃油亮，入口香濃滑順不嗆喉，是不容錯過的季節新品，力薦喜歡牛奶香醇與麻辣椒香的你前來一飽口福。「吉哆亞洲美食節」1月17日正式開跑，不用出國就能體驗亞洲美食盛宴，想品嚐異國美食的饕客不要錯過。

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