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NBA／James Harden希望能和快艇隊續簽長約　並在此結束職業生涯

▲洛杉磯快艇隊球星James Harden希望能和快艇隊簽訂長期合約，並在這裡結束自己的職業生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇隊球星James Harden希望能和快艇隊簽訂長期合約，並在這裡結束自己的職業生涯。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據B/R、TNT記者Chris Haynes報導，洛杉磯快艇隊球星James Harden希望能和快艇隊簽訂長期合約，並在這裡結束自己的職業生涯，這位經驗豐富的明星後衛將在2023-24賽季結束後成為不受限制的自由球員。他在今年球隊成為這支洛城球隊中的一員，並在這裡重新展現自己的價值。

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快艇隊剛剛承諾支付給Kawhi Leonard下賽季5200萬美元的薪資，作為他續約為期3年、總價1.53 億美元合約的一部分，並且正在「與Paul George進行續約談判」，球團希望他們的兩位明星前鋒都能簽下長期合約。

34歲的Harden本季在快艇場均貢獻17分和8.4次助攻，他是否還值得頂薪，要打上一個問號。不過快艇隊已經展現誠意，他們將維持現有陣容，不只和球星續約，也有意和Norman Powell、Ivica Zubac、Terance Mann等關鍵腳色球員續約。

不過，這已不是Harden第一次做出這樣的承諾，但願會是最後一次。去年10月，在強行離開前東家費城76人之前，Harden告訴記者「他想在76人退役」，但「管理層在未來的計劃中沒有這個想法」。

2021年，布魯克林籃網老闆蔡崇信接受《紐約郵報》專訪時透露，Harden表達了在球隊結束職業生涯的願望。「我的看法是他已經說過我想在布魯克林打球、並在此結束我的職業生涯。他確實這麼說了。所以我們的工作就是確保他繼續保有這種想法。」

這是Harden在2017年與休士頓火箭隊續約後所說的話：「你很少會在一次地方感到如此受歡迎，感覺就像在家一樣，感覺每天醒來去上班，周圍都有人激勵著你，推動著你變得更好，你喜歡留在他們身邊。這是我簽下續約合約的另一個原因。我不想去任何地方，我不想進入自由市場，我知道這裡是我的家。我知道我想去哪裡，我知道我最終將在哪裡退休，而且我知道我想在這裡贏得冠軍。這一切都將在休斯頓完成。」

但最終，他沒有留在在休士頓、布魯克林、費城，所以它是否會在洛杉磯終老，我們必須要打上一個問號。當然，現在他和球隊都表現得非常出色——但當Harden加入一支球隊時，他和球隊一開始也總是表現得非常出色。所以那能持續多久，還有待觀察。

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