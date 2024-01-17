NBA／James Harden希望能和快艇隊續簽長約　並在此結束職業生涯

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34歲的Harden本季在快艇場均貢獻17分和8.4次助攻，他是否還值得頂薪，要打上一個問號。不過快艇隊已經展現誠意，他們將維持現有陣容，不只和球星續約，也有意和Norman Powell、Ivica Zubac、Terance Mann等關鍵腳色球員續約。
不過，這已不是Harden第一次做出這樣的承諾，但願會是最後一次。去年10月，在強行離開前東家費城76人之前，Harden告訴記者「他想在76人退役」，但「管理層在未來的計劃中沒有這個想法」。
2021年，布魯克林籃網老闆蔡崇信接受《紐約郵報》專訪時透露，Harden表達了在球隊結束職業生涯的願望。「我的看法是他已經說過我想在布魯克林打球、並在此結束我的職業生涯。他確實這麼說了。所以我們的工作就是確保他繼續保有這種想法。」
這是Harden在2017年與休士頓火箭隊續約後所說的話：「你很少會在一次地方感到如此受歡迎，感覺就像在家一樣，感覺每天醒來去上班，周圍都有人激勵著你，推動著你變得更好，你喜歡留在他們身邊。這是我簽下續約合約的另一個原因。我不想去任何地方，我不想進入自由市場，我知道這裡是我的家。我知道我想去哪裡，我知道我最終將在哪裡退休，而且我知道我想在這裡贏得冠軍。這一切都將在休斯頓完成。」
但最終，他沒有留在在休士頓、布魯克林、費城，所以它是否會在洛杉磯終老，我們必須要打上一個問號。當然，現在他和球隊都表現得非常出色——但當Harden加入一支球隊時，他和球隊一開始也總是表現得非常出色。所以那能持續多久，還有待觀察。