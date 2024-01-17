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大寒來好運到！3星座財運爆棚「遇冷則發」　這3位工作運越冷越旺

▲1月20日即將迎來大寒，小孟老師就點名，有3個星座財運遇冷則發、3個星座工作運越冷越旺、3個星座愛火能抗寒冬。（示意圖／取自Unsplash）
▲1月20日即將迎來大寒，小孟老師就點名，有3個星座財運遇冷則發、3個星座工作運越冷越旺、3個星座愛火能抗寒冬。（示意圖／取自Unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

1月20日即將迎來大寒，大寒不僅是二十四節氣中的最後一個節氣，更意謂酷寒、極冷，代表正值一年中的寒冷時期。命理專家小孟老師就點名，有3個星座財運遇冷則發、3個星座工作運越冷越旺、3個星座愛火能抗寒冬。 

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【財運遇冷則發】 

TOP 3 牡羊座：豐富創意、提升財富。 

大寒你表現出較豐富的創意來幫自己獲得財富，也有機會在工作的服務方面，有較聰明且有效的表現，提升自己的財務狀況。 

TOP 2 巨蟹座：愛情事業、財務提升。 

大寒你的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若有家族事業的，更能與家人有效的溝通，進而提升財務水平。 

TOP 1 雙子座：發展興趣、投機偏財。 

大寒你在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，進而增加不少的收入來源，更有機會取得投機方面的偏財。 

▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雙子座於大寒期間在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，進而增加不少的收入來源。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
【工作運越冷越旺】 

TOP 3 處女座：創造力強、專業形象。 

大寒你在溝通方面能夠自信和清晰的表達自己，並在交流中表現出創造性，同時也能夠保持專業。 

TOP 2 金牛座：自我成長、新的提升。 

大寒你在個人成長、自我表達或工作領域的發展，會有不錯的機會，可能是新的項目、提升或工作上的變化。 

TOP 1 獅子座：外在魅力、商業成就。 

大寒你在外表和個性上具有吸引力和魅力，有助於在人際關係中建立和諧的聯繫，同時會有很強的自信，能夠在商業經營方面取得不錯的成績。 

▲屬鼠的民眾本週運勢極佳，無論是財運、事業都是好運冠軍。（示意圖／取自photo AC）
▲大寒期間獅子座能夠在商業經營方面取得不錯的成績。（示意圖／取自photo AC）
【桃花運能抗寒冬】 

TOP 3 魔羯座：了解對方、感情穩定。 

大寒你會與另一半尋求共同價值的觀念，可能促使你更深入地了解自己和伴侶，將能建立起更穩定的感情關係。 

TOP 2 天蠍座：重視家庭、伴侶支持。 

大寒你很可能會把重心放在家庭或伴侶的關係上，除了能得到這方面的感情溫度之外，還能與家人或伴侶建立起事業關係。 

TOP 1 雙魚座：明確溝通、排除誤會。 

大寒你能更聰明且有自信的來表達內在想法，有助於與伴侶明確溝通，尤其是排除誤會。 

▲知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，秋天財運、愛情雙豐收的「4星座」。（圖／Shutterstock）
▲雙魚座在大寒期間能更聰明且有自信的來表達內在想法，有助於與伴侶明確溝通。（示意圖／Shutterstock）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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