寒流出國也躲不掉！「北極冰風暴」將肆虐亞洲 日韓防暴風雪來襲
今年首波寒流將在下週來襲，下週二晚上至下週三清晨，中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，事實上不只台灣準備面臨極端低溫，近期北極的冰風暴在北美洲肆虐，下週開始也會影響亞洲，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，「負北極震盪」使極區的冷空氣大幅往南移動，下週包括日本、韓國都要小心極端低溫和暴風雪出現。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北美受到來自北極的冰風暴肆虐，北美各地中高緯度許多地方出現零下20度以下的極嚴寒低溫，預計會持續到週末，下週冷空氣主戰場將轉移到亞洲。
賈新興接受《NOWnews》採訪提及，「北極震盪」是大氣中自然存在的特徵，負北極震盪時，高空的噴射氣流減弱，導致高空氣流出現大幅度南北擺盪，進而導致極區的冷空氣往南移動，南方偏暖的空氣也會往北移動，全球就容易出現極端高溫或低溫的天氣事件，尤其是英國、歐洲至蘇聯、中國北方、日韓、北美的五大湖區等。
不過賈新興強調，北極震盪的數值是正是負，對台灣冬季氣溫影響不大，從1950年至2014年數據顯示，共65個冬季，有27次北極震盪出現明顯偏負，其中8次台灣冬季氣溫明顯偏冷，但卻也有9次明顯偏暖；反而是近期若有要前往日本、韓國的民眾，要別留意極端低溫甚至暴風雪的出現。
中央氣象署提醒，下週日開始諄無日降低，下週二晚上至下週三清晨是此波寒流最冷的時候，除了中部以北及東北部低溫普遍為攝氏6至8度，其他地區也只有攝氏8至10度，若氣溫與水氣配合，中部以北2000公尺以上高山有降雪機率，路面可能積冰、結霜，下週四白天起寒流才會逐漸減弱，各地緩緩氣溫回升。