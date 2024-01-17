三星S24系列明凌晨2時登場！2特殊色實機畫面已外洩 鈦紫色偏灰
三星上半年旗艦機Galaxy S24 系列即將在台灣時間的明（8）日凌晨2點，於美國聖荷西舉辦發表會，屆時也會線上同步轉播。而還沒發表前，關於Galaxy S24傳言也不斷，甚至在發表前夕，網路上有人宣稱取得「實機開箱」，從爆料的流傳影片中可以看外型和傳說中的「鈦金屬」色系有幾分雷同，同時關於「AI運用」也被提早曝光。
記者周淑萍/綜合報導
三星Galaxy S24 系列還沒發表，目前在推特（現名為X）、Tiktok上已經可以看到多部所謂的三星Galaxy S24 Ultra「開箱」影片，觀察影片可以發現，這次應該還是延用環保設計，沒有其他配件，機身樣貌看似為「鈦金屬」的霧面材質，且取消了曲面螢幕改為平整的設計。有鈦灰、鈦黃，背蓋與邊框採用相同色系設計，而鈦紫版本則是紫色背蓋搭配灰色邊框。
此外，根據之前科技達人Tim哥和廖阿輝的預測，這次S24系列應該會將焦點放在「AI技術」的運用上，有可能會加入即時翻譯功能，或是導入在圖片的編輯上。廖阿輝認為AI手機一定是未來的趨勢，但各手機的大廠是下先猛藥站上一席之地，或是以提高消費者使用體驗為優先，慢慢釋放新功能，都會是今年值得關注的部分。
📍Samsung Galaxy Unpacked 2024全球發表會
2024年1月18日 （星期四） 台灣時間02:00開始
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