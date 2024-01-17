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全聯龍年福袋初一開搶！4款福袋「內容物全開箱」　再抽百萬豪車

▲全聯今（18日）搶先公布大年初一開賣的4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯今（18日）搶先公布大年初一開賣的4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

龍年福袋陸續登場，全聯今（18日）也搶先公布大年初一開賣的4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合，可抽海、陸、空大獎，總獎額超過1400萬，包括特斯拉電動車、挪威之旅《NOWnews》也整理了4款福袋全開箱一次看。

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全聯龍年福袋，全台門市全台全聯及大潤發門市，大年初一準時9點開搶，全聯小時達與全聯同慶活動，初一上午10點在線上同步販售，業者預計福袋檔期可帶1億元的業績進帳，總獎項共有325個等消費者來試手氣。

一、【福利熊龍年生肖偶袋】售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會

◾福利熊積木萬年曆
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
◾天地合補 葉黃素凍20g一條入
◾德國dalli機能衣物超濃縮洗衣精40ml
◾華元玉黍叔50g
◾華元蚵仔煎34g
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲福利熊龍年生肖偶袋售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福利熊龍年生肖偶袋售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
二、【Discovery四輪摺疊收納購物車】售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會

三、【Discovery 26吋多功能露營行李箱】，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會

行李箱以及購物車內容物相同：

◾福利熊積木萬年曆
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾五月花 極上抽取式衛生紙94抽
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
◾橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g 2 入
◾益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml
◾高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片(清新香)
◾福樂全脂保久乳200ml/6 入
◾華元玉黍叔50g
◾華元蚵仔煎34g
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲Discovery四輪摺疊收納購物車，售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery四輪摺疊收納購物車，售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
四、【德國雙人多功能微電腦電子鍋2L】售價1800元，限量8,800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會

◾福利熊明信片包裝米(獨有品項)
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾五月花 極上抽取式衛生紙94抽
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml
◾橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g 2 入
◾益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml
◾福樂全脂保久乳200ml/6 入
◾華元玉黍叔50g
◾華元蚵仔煎34g
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，售價1800元，限量8,800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，售價1800元，限量8,800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
【福袋大獎項】

◾Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）
◾Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠（2名）
◾Gogoro VIVA XL（15名）
◾挪威奮進號自由行3日（34名）
◾中華航空，台北-日本東京單人來回機票（34名）
◾中華航空，台北-菲律賓宿霧單人來回機票（34名）
◾World Gym 3個月單點運動會籍（34名）
◾寶島眼鏡護眼大禮包（34名）
◾必勝客大披薩兌換卷6張（34名）
◾雪坊優格益生菌大禮包（34名）
◾一之軒線上購物金3,000元（34名）
◾GIORDANO 1,000元商品券（34名）

▲Tesla Model X純電動運動休旅車-白。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Tesla Model X純電動運動休旅車-白。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，家樂福「2024福氣龍來」福袋也將在大年初一（2月10日）上午10點於全台量販、超市分店開賣，價格凍漲7年不變，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，以及最令人期待的刮刮卡一張，全台限量12000份福袋，量販店預計每店100份、超市店預計10至30份，再抽全台環島、跳島一年之旅。

▲量販賣場家樂福也推出超值福袋，售價跟去年相同198元凍漲7年，比起兩大超商龍頭各便宜51元、101元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲量販賣場家樂福也推出超值福袋，售價跟去年相同198元凍漲7年，比起兩大超商龍頭各便宜51元、101元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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