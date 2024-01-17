退出新潮流　賴清德：客觀推動國政、團結領導黨

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其次賴清德說，自己也要感謝許立明，一年多前願意北上相助來擔任秘書長。在這個過程當中，中央黨部解決各種問題，這期間都是秘書長帶領大家，發揮領導統御的力量，克服種種險阻。秘書長現在也完成階段性任務和工作，他也很不捨的要履行承諾，讓他暫時回歸山林，一方面感謝他，一方面祝福他，讓他休息，「但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場。」
第三，賴清德也感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘所率領的立委，不管是有投入這場選舉或是不分區的立委，但是大家也都發揮最大的戰力，協助全體候選人爭取最好的成績。
最後賴清德也感謝全國民眾的支持，這次所得到的選舉補助款，每一票有30元，第一個按照中央黨部的要求，三分之一繳回中央黨部；另一個三分之一，會捐給中央黨部做兩個用途，第一個用途會針對創黨及建黨黨員的生活照顧，第二部分使用用途，是給年輕的民進黨黨工，做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金，這部分後續由黨中央規劃；第三個會捐助公益使用，秉持以往，過去從國代、立委、市長的選舉補助款都是這樣。
對於退出新潮流，賴清德說，因為民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，「自即日起離開新潮流。」
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