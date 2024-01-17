內參民調失準？柯文哲強調絕無造假　分析敗選原因可能出在這3點

愛莉莎莎嗆大選作票！專家：小心「網紅+抖音」成新一波訊息戰

▲公民監督國會聯盟執行長張宏林今（17）日指出，網紅、抖音恐成新一波訊息戰，破壞台灣自由民主。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.17）
▲公民監督國會聯盟執行長張宏林今（17）日指出，網紅、抖音恐成新一波訊息戰，破壞台灣自由民主。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.17）

記者李琦瑋／台北報導

2024總統大選日前結束，曾表態支持柯文哲的網紅愛莉莎莎，在選後於IG限時動態轉發中國抖音的開票影片，質疑做票，卻遭事實查核中心打臉，引起網友熱議。台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾今（17）日分享，透過AI系統infodemic觀察到，確有境外勢力操作大選社群認知，「短影音」在此次選戰中發揮很大的影響力；公民監督國會聯盟執行長張宏林接受《NOWnews今日新聞》採訪時則說，自媒體影響力越來越大，藉由短影音傳送「1分真、9分假」的訊息更容易流通，紛紛呼籲推動立法，對社交平台、網路亂象，進行管理。

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台灣AI實驗室針對此次台灣總統與立委大選期間，透過AI系統infodemic觀察過去1年各社群平台認知操作狀況，發現各種認知議題最大的戰場在ptt、Facebook與TikTok平台上，約有70幾萬個網軍帳號在運作，去年1月到4月選情冷、戰場不多，5月可能是預算充足，這些協同操作的帳戶開始活躍起來，一路操作到今年1月，而選後，有一半的帳號都消失了。

杜奕瑾舉例此次選戰，社群平台認知操作成功案例，包括「缺蛋議題」導致農業部長陳吉仲下台；失敗的案例則是「藍白合」，其採取方式是攻擊藍白兩大陣營，最後卻沒有促成藍白合作。

杜奕瑾提到，這些協同帳號並非來自國內、也不為任何政黨服務，操作不是為了讓誰當選，只是要製造紛爭、強化軍事威脅，有時候也會角色扮演，故意謾罵網友，主要目的是在激化討論，造成大家無法理性討論一件事，因此，若民眾在社群媒體留言被罵，不要罵回去，以免被下架，或是被盯上、攻擊，最後造成對立。

杜奕瑾還提到，此次選舉中，「短影音」會將類似的內容，不斷創作出看起來不一樣的影片，並透過TikTok、抖音等平台不停傳播，導致民眾只看到某一方的說法，而產生錯誤印象，建議民眾對誤導性資訊提高警覺，多方查證。

張宏林則認為，錯假訊息影片、社群操作主要就是境外勢力想干預選舉結果，一旦結果不如預期，就想擾亂台灣社會秩序，讓台灣內部互信程度降低，因此，選後最容易操作的就是選舉作票，以此彰顯民主是有瑕疵的，來打擊台灣民主。

至於網紅轉發錯假影片，張宏林說，自媒體自帶流量，大眾對其公信力越來越高，會培養出一批鐵粉，與媒體機構相比，自媒體受到更多言論自由保障、更少的規範，資金來源都不甚清楚，是否會被利用，是下一波訊息戰要思考的課題，他也呼籲網紅、自媒體，既然有社會影響力，一言一行要更為謹慎，傳遞錯假訊息也會傷害到自己的公信力、社會觀感與影響力。

張宏林提到，短影音已充斥在大眾生活，現在大眾對於完全錯誤的訊息，有識讀能力，反而是「1分真、9分假」的訊息難以辨識，這樣保有關鍵真實性的內容更容易流傳；「境外勢力最常見的手法，就是藉由台灣言論自由民主，來打擊台灣的言論自由民主」，對於這些網路亂象，他認為有必要做數位管理，第11屆國會應把先前喊停的《數位中介服務法》，再拿出來好好研究，修改為各方都能接受的法令，在言論自由與管制假消息之間拿捏界線。

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