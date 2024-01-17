辭去民進黨秘書長獲准　許立明：中年北漂、一年為限

2024選戰落幕，民進黨主席賴清德贏得最終勝利，黨秘書長許立明今（17）日傳出請辭獲准消息，中常會後許立明也特別向媒體表達感謝之意，強調當初答應賴清德接任秘書長「中年北漂、一年為限」，這段過程中，最欣慰尊敬的是總統蔡英文，接任後也經歷許多重大事件與困難，團隊是邊整隊邊前進，而這種政黨輪替的選舉，會有很多被見縫插針、產生矛盾的事情，但這段時間幾乎都沒有發生，選戰期間也都沒有摩擦，選戰順利落幕，覺得非常感動。
記者陳威叡／台北報導
「中年北漂、一年為限。」許立明今日請辭黨秘書長獲准，下午中常會後特別向媒體表達感謝之意，提及最感動尊敬的是小英總統，自己去年1月18日接任後，經歷黨務改革、內閣改組、南投補選、立委徵召提名，後續處理#MeToo事件等危機。
許立明說，隨著賴清接任黨主席後，黨部也進行人事改組，團隊是邊整隊邊前進，基層黨工因人力的關係，今年都是身兼二職，包括黨務與競選總部相關事務，也強調政黨輪替的選舉，會有很多被見縫插針、產生矛盾的事情，但這段時間幾乎都沒有發生，選戰期間也都沒有摩擦，選戰順利落幕，覺得非常感動。
許立明也坦言，區域立委結果確實不如預期，政黨票雖領先國民黨但席次相同，的確有要落實檢討的地方，也都要虛心接受。最後也像媒體致歉，坦言自己並不是善於與媒體溝通的秘書長，團隊中有很多分工，讓他輕鬆不少，「很抱歉沒有常常接到大家電話。」