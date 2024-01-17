國民法官法上路1年　司法院將「量刑」列觀察項目

《國民法官法》上路已滿1年，司法院統計去年全國地院國民法官案件總收件數為108件，其中16件已審結。對於不少民團、部分律師反應國民法官法庭「判太重」，恐有「重刑化」趨勢，司法院今（17）日在例行記者會中表示，目前終結案件量有限，僅16件，趨勢尚未明確，會持續關注。但媒體質疑，當初就是因為民眾認為職業法官判太輕，不信任司法，才引進國民法官制度。司法院表示，量刑問題對司法院而言是議題而不是問題。
記者潘千詩／台北報導
司法院刑事廳長李釱任表示，2023年整年，各地院共收108件國審案件，以台中地院14件最多，新北地院13件次之，共審結16件，類型以殺人案43件最多，公共危險致死案33件次之。
酒駕致死肇逃案的刑度分別落在4年5月至12年；殺人或家暴殺人案，量刑落在7年2月至16年5月間，另有一件特別嚴重的殺人案有判到無期徒刑。
另從國民法官的組成來分析，年齡主要以40多歲為大宗，其次為30多歲，以中壯年為主；被選任的男女比，與我國總人口的性別比例相當。職業別以「技術、佐（助）理人員及事務人員」最多，再來是「專業人員」、「服務、銷售及勞力人員」，也有企業主、學生、家管；學歷分布以大專院校學歷占59.33％最多，高中職占20%，研究所以上占18.67％。
司法院也有針對民眾認知做調查，從1萬206份樣本數中，有82.7％者同意國民法官能讓台灣司法變得更好。
李釱任表示，觀察新制施行後，各界反應「辯護量能不足」及「量刑傾向改變」問題，司法院正研擬策進方案，將充分運用、提升法院公設／約聘辯護人及法律扶助資源，保障被告權益；陸續開發量刑資訊系統等工具，將國民法官法庭量刑傾向列為長期觀測重點，協助妥適量刑。