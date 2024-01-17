台師大首設全英語學士班！每學期招30名「國際生」、學雜費4.7萬

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台師大指出，配合國家雙語政策，考量台灣作為亞洲與國際接軌的重要戰略地位，國社院今年首度增設「全球研究全英語學士學位學程」招攬境外生，透過全英語且多元的授課方式，培育學生成為具備人文與社會跨領域專長、了解臺灣和亞洲社會，以及擁有全球視野、跨文化溝通能力的人才。
台師大國社院院長賴志樫表示，全球化已成趨勢，並與聯合國永續發展目標環環相扣，因此在課程設計上，分為全球政經、國際企業及創新發展、跨文化溝通、社會及永續等4大領域課程，提供學生多方探索的機會，甚至進一步嘗試在地關懷及社會實踐，將可培養學生具備面對多元文化、全球跨域發展所需溝通與協調的能力。
提及職涯發展方向，賴院長說明，本學程學生畢業後，可以朝公、私及第三部門發展，私部門能選擇跨國企業，實踐全球觀點、在地實踐的理想；公部門可以爭取參與台灣駐海外的單位，參與跨領域、跨國事務；第三部門也能NGO、國際組織發展。此外，對有志往學術方面發展的學生而言，學程是很好的起點，可以往國內外人文與社會等相關領域持續進修。
另外，成立20年的「復健諮商研究所」，將更名為「復健諮商與高齡福祉研究所」，以復健諮商專業促進高齡福祉。所長劉惠美表示，更名能有效推動高齡化的職業復健服務，增設「高齡福祉」組別，針對高齡化的身心障礙族群，所培育出的專業人才將致力於職業重建、職務再設計或是復健領域的相關實務，將有利於整體復健諮商發展。
劉惠美期待更名後，畢業學生除了原有多元就業方向，也能往健康福祉相關領域拓展職涯可能。