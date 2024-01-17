2016霸王級寒流恐重演！下週「低溫挑戰6度」　當年冷到停班停課

洗碗機1位置「髒到長出香菇」！震撼畫面曝　清潔員：一堆人不知

▲有清潔員提醒，洗碗機清潔的重點在於「過濾器」，更分享自己經手的恐怖案例畫面。（圖／取自Tiktok）
▲有清潔員提醒，洗碗機清潔的重點在於「過濾器」，更分享自己經手的恐怖案例畫面。（圖／取自Tiktok）

記者潘毅／綜合報導

現代人工作越來越忙碌，做各種家務事的時間也被壓縮，各大廠商也看準商機，製作出許多便民的日常生活家電。而在廚房內，洗碗機似乎已成必備家電，更被封上「婚姻救星」之名。但近期就有清潔員提醒，洗碗機清潔的重點在於「過濾器」，更分享自己經手的恐怖案例畫面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲你是否曾好奇，使用一次洗碗機，要付出的成本究竟是多少呢？但真實答案，卻會讓人覺得「挽救婚姻很值」。（圖／photo AC）
▲在廚房內，洗碗機似乎已成必備家電，更被封上「婚姻救星」之名。（圖／photo AC）
澳洲當地的到府清潔服務，幾年前因為疫情而開始走紅，目前當地標準標準4房住宅清潔收費約為5百至2千美金不等（約新台幣1萬5至6萬3），清潔員大多都會依照現場情況進行估價。

澳洲黃金海岸經營家事服務的凱特（Kate Croukamp）已經從事清潔工作長達15年，擁有豐富的到府清潔經驗，而近期他在Tiktok上發出影片分享，自己最害怕打掃的並非馬桶，而是廚房內的洗碗機，隨後她也以影片證實自己的說法。

凱特表示，自己常常在客戶家中看到狀況極可怕的洗碗機，只要一打開就能聞到怪味，接下來拆開後總是呈現精彩畫面，因為多數人都不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理，「你永遠不知道拿出過濾器時，會有什麼在等著你」。凱特也分享了一段讓她畢生難忘的畫面：「你必須做好心理準備，它上面長滿了菇類和如同牡蠣的噁心物體」，她也忍不住提醒，一堆人不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理。

▲清潔員凱特表示，一堆人不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理。（圖／取自Tiktok）
▲清潔員凱特表示，一堆人不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理。（圖／取自Tiktok）
看完洗碗機拆開清潔的驚人畫面後，不少網友也紛紛驚呼「我已經開始在擔心我家的機器裡面，是不是也有一堆髒汙了」、「不知道多久沒清潔了」、「一般人都眼不見為淨阿」、「心裡有陰影了，一堆人都會忽略清潔過濾器」。

不是洗碗機！「廚房家電霸主」換人當　眾全激推它：沒再看過蟑螂

老公寓換水塔要2萬6！鄰居嫌貴「我做更便宜」　擅自施工報價6萬5

「火辣西施PK傳統檳榔攤」誰能贏！日本節目來台見證　結局超意外

搭台北捷運看出「6大特點」很少見！香港人驚呼：以為是便利商店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選