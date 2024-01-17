洗碗機1位置「髒到長出香菇」！震撼畫面曝　清潔員：一堆人不知

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澳洲黃金海岸經營家事服務的凱特（Kate Croukamp）已經從事清潔工作長達15年，擁有豐富的到府清潔經驗，而近期他在Tiktok上發出影片分享，自己最害怕打掃的並非馬桶，而是廚房內的洗碗機，隨後她也以影片證實自己的說法。
@cleanlikeaproRun, don’t walk to go clean your dishwasher! #dishwashercleaning #cleanlikeapro #cleaningtransformation #cleaningtips #cleantokaustralia
♬ original sound - Clean Like a Pro
凱特表示，自己常常在客戶家中看到狀況極可怕的洗碗機，只要一打開就能聞到怪味，接下來拆開後總是呈現精彩畫面，因為多數人都不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理，「你永遠不知道拿出過濾器時，會有什麼在等著你」。凱特也分享了一段讓她畢生難忘的畫面：「你必須做好心理準備，它上面長滿了菇類和如同牡蠣的噁心物體」，她也忍不住提醒，一堆人不知道洗碗機內的過濾器必須定期清理。
看完洗碗機拆開清潔的驚人畫面後，不少網友也紛紛驚呼「我已經開始在擔心我家的機器裡面，是不是也有一堆髒汙了」、「不知道多久沒清潔了」、「一般人都眼不見為淨阿」、「心裡有陰影了，一堆人都會忽略清潔過濾器」。