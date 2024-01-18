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台股風向球、台積電法說會今登場　3奈米回溫但法人憂毛利率下滑

▲台積電法說會將登場，法人關注展望2024年半導體景氣如何看待，尤其市場擔憂3奈米需求強勁，但也讓毛利率呈現下滑。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電法說會將登場，法人關注展望2024年半導體景氣如何看待，尤其市場擔憂3奈米需求強勁，但也讓毛利率呈現下滑。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股風向球、台積電將在今（18）日舉行法說會，台積電昨（17）日股價收在581元、平盤之上小漲。在此之前，不少外資發表報告，法人除了關注2023年獲利表現外，展望2024年半導體景氣如何看待也是焦點，尤其市場擔憂3奈米需求強勁，但也讓毛利率呈現下滑，意味著長期毛利率53%的目標可能失守，但也有法人認為這只是短暫影響，預期在NB、智慧型手機與AI伺服器需求推升下，全年仍樂觀。

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台積電法說會下午將登場，日前發布12月營收達新台幣1763億元，較上月減少了14.4%，較去年同期減少了8.4%。累計2023年全年營收約為新台幣2兆1617億3600萬元，較去年同期減少了4.5%，但仍為歷史次高紀錄，算是符合台積電自身與市場的預期。在此之前，也有不少外資調整對台積電的展望，多為相對樂觀。

展望2024年，之前市場與多家法人機構多認為3奈米需求較預期好，但會影響毛利率，不過2023年年底半導體需求回到健康水準，再加上NB與智慧型手機需求回溫，且AI話題發燒，AI相關伺服器需求旺，CoWoS產能開出，雖然第一季可能還無法顯現在實際的獲利數字上，但預期將帶動全年業績成長，成為強勁動能。

目前市場預估去年第四季毛利率將低於上季（54.2%），預估單季EPS約8.3元，全年約為31.4元。至於第一季為傳統淡季，市場預估為全年低點，單季毛利率可能降至51，全年可能不到52%，顯示台積電喊出的長期毛利率53%以上目標可能失守，不過也有法人認為毛利率下滑只是短期的。至於全年EPS估在35.6到37元之間。而大家關注的資本支出部分，市場估約落在280到300億美元之間，對於台積電的目標價則落在688元到758元之間。

除了毛利率與全年營收展望受到法人關注外，競爭對手英特爾來勢洶洶，喊先進製程要超越三星搶市場二哥，外界關注台積電如何看待？再來是董事長劉德音預計在今年股東會上退休，外傳獨董陳國慈不續任、連任9屆的董事曾繁城也傳出請辭，董事會改組提名也成為議題。另外，台積電海外布局時程是否順利，以及先進封裝產能擴張策略，和半導體景氣預測、先進製程進度都將成為關注焦點。


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