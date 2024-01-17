好市多要抓會員卡共享！結帳要「多一步驟認證」 台灣官方回應了
美式賣場好市多（Costco）採年費會員制入場，為了打擊「共用會員卡」的行為，近日美國門市在自助結帳櫃檯開始要求顧客，除了出示會員卡外，還要另外在出示有照片的身分證件，近期也測試一套全新系統，要求顧客得掃描會員卡才能入店，至於台灣好市多是否會跟進，官方也回應了。
記者鍾怡婷/綜合報導
針對台灣好市多是否會跟進美國分店，在結帳、入賣場前更嚴謹的身份認證，台灣好市多回應「好市多是會員制的量販倉儲式賣場，會員卡需本人才可做使用；我們在各項服務上如有更動，好市多皆會主動告知會員，謝謝。」
據悉，美國好市多發現，有許多非會員在偷用不屬於他們的會員卡，特別是在擴大自助結帳範圍後，對此，美國好市多宣布，顧客自助結帳除了需要出示會員卡外，還需要提供有照片的身分證。
好市多財務長賈蘭提（Richard Galanti）表示，自2020年新冠疫情爆發以來，愈來愈多人開始分享會員卡，而他們認為讓非會員獲得與會員相同的福利和價格是不對的。
同時，好市多在美國少數幾家門市，測試一套全新的辨認系統，要求會員在商店入口處掃描會員卡，讓員工不需要在收銀機、自助結帳處向顧客索取會員，除了加快入店流程外，也希望加快結帳速度。