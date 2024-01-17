下週寒流還會下雨！全台雪崩式降溫「跌破10度」 連5天濕冷地獄
中央氣象署預報員曾昭誠提醒，明後兩天結束較暖的天氣後，下週日開始寒流襲捲全台，一直到下週四一天比一天冷，最冷時中部以北只有攝氏6至8度，其它地區攝氏8至10度，雪上加霜的是，下週還會有華南雲雨區影響，雖然雨勢不大，但會讓環境變得更加濕冷，預計下週五才有回暖的感覺，氣象署將持續觀察最新天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
曾昭誠表示，明後兩天東北季風減弱，各地氣溫進一步回升，全台早晚低溫落在攝氏15至17度，白天高溫攝氏25至28度，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其它地區及外島多雲到晴，台南以北地區及馬祖夜晚、清晨有局部霧或低雲影響能見度，
週六有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣率先轉涼，白天高溫僅剩攝氏21至23度，中部以北、東半部有局部短暫雨，下週日寒流主體開始影響，北台灣白天高溫僅剩攝氏15度左右，中南部也只有攝氏20度，隨後全台氣溫逐日下滑，下週一晚上，北台灣就會剩攝氏10度左右，其它地區為攝氏12至15度。
曾昭誠表示，寒流影響期間，將有華南雲雨區帶來雨勢，尤其在下週一至下週二，北部、東半部有局部短暫雨，中層水氣影響，中南部也有零星短暫雨，雖然華南雲雨區的降雨不算太明顯，但範圍極廣，搭配寒流影響，體感會非常濕冷，民眾務必做好保暖準備。
曾昭誠說明，最新天氣預報顯示，這波寒流影響時間有拉長趨勢，最冷的時段預計落在下週三晚上至下週四清晨，中部以北只有攝氏6至8度，其它地區攝氏8至10度，預估下週四白天起會開始回溫，但體感是相當寒冷，真正要有回暖感覺，要到下週五白天才會出現。