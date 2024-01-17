登山／喜馬拉雅山雪人傳說解密！登山家曾看過它　DNA分析出真相

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好奇的Newman與一些曾看到這些腳印的藏人進行了交談，並在報導中提及了這個神秘的「生物」。為了上版面，他給它取一個引人注目的名字，最後想出了：「可憎的雪人（The Abominable Snowman）」。
從此以後，雪人的傳說傳遍了全球，它激發了人們的想像力，激發了一個世紀以來對神秘動物學的研究、搜尋。 這種毛茸茸的、類似猿類的兩足動物有各種不同的傳聞，最著名的形象是它全身有著茂盛的白色體毛，能融入冰雪之中。
30年後的1951年，在另一支英國探險隊勘察珠穆朗瑪峰路線時，登山者Eric Shipton和Michael Ward在海拔超過4572公尺的地方看到了長達約一英里的奇怪足跡，看起來還有爪子，Shipton拍了很多照片，每個腳印幾乎是人類腳印的2倍寬。
這些照片成為20世紀一些相信雪人故事的人們口中的證據，喜馬拉雅地區的傳統民間傳聞中將雪人描述為一種冰川精靈，能為狩獵隊帶來財富；或者他們也被指為是類似「妖怪」的東西，可以嚇唬人們不要冒險深入山區。
狩獵雪人
1950年代末，一支由德州石油商Tom Slick資助的探險隊在龐博切（Pangboche）村附近的一座佛教寺院裡，發現了一件奇怪的物品：一隻雪人的木乃伊手。 據稱，探險家Peter Byrn在向修道院捐款後，設法獲得了它的一根手指，並將其偷運出尼泊爾。他在Slick的朋友、好萊塢明星James Stewart的幫助下實現了這一目標，將手指藏在後者妻子的行李箱中，裹在內衣裡帶出。
1960年，雪人身體的另一個部位出現了， Edmund Hillary爵士在與Tenzing Norgay在創造歷史的珠峰攀登過程中，看到了奇怪的足跡，而後他們開始尋找雪人，並帶著從昆瓊（Khumjung）山區一座修道院借來的頭皮回來。然而，檢測結果卻表明，這種頭盔形狀的獸皮來自羚羊。
至於龐博切村寺廟的手，在2011年進行的DNA分析中，證明它屬於人類的手。
1959年，美國駐加德滿都大使館向華盛頓特區的國務院發布了一份關於大批「雪人獵人」湧向喜馬拉雅山的備忘錄。
《尼泊爾登山探險規定——雪人相關事宜》中，為任何進入該山區的人制定了3項規則：第一個要求必須向尼泊爾政府支付5000盧比（約台幣1845元）才能獲得搜尋該生物的許可；第二條規定是如果雪人被發現，可以對其拍照或活捉，但不得殺害或射擊，除非是出於自衛的緊急情況，且任何照片都必須交給當局；第三項規定是揭示該生物實際存在的新聞和報導，同樣也必須移交給當局。
時至今日，雪人旅遊業對尼泊爾來說仍是一筆「大生意」。
「雪人」到底是什麼？
借助科學研究，過去那些登山者所看到的奇怪腳印以及從它而來的詭譎傳說，似乎都解釋得通。一些報導中指出，這些印記可能是烙下的石頭砸在雪上，並在它融化時變得扭曲；另一些足跡可能來自不同的動物，當牠們的前爪和後爪落在相似的地方時，會產生更大的、看似無法解釋的印記。
所有的科學分析和對說法的揭穿都沒有消除人們對雪人的迷戀，世界上依然有許多人相信這種神秘而傳奇的生物真的存在。義大利「登山皇帝」Reinhold Messner聲稱他也和雪人有過一次奇遇，但他花了數年時間試圖再次遇到它，卻再也沒能看到過。
2013年，牛津大學遺傳學家Bryan Sykes向全世界發出呼籲，要求提供任何雪人「證據」進行分析。從他收到的數十個樣本中，兩根毛髮——一根來自印度北部喜馬拉雅山脈西部，另一根來自數百英里外的不丹——與史前時代的北極熊相匹配。據信這些史前北極熊生活在至少4萬年前。Sykes提出了一個怪誕、有趣的理論，「雪人確實存在，但牠其實是熊與熊之間的雜交種」。
不過這樣的說法並未被外界全盤接受，2017年另一個以美國水牛城為首的跨國研究團隊，發起對雪人的更大規模DNA分析，透過對私人收藏、博物館中以及現存於當地修道院中那些據傳為「雪人」身軀一部分的遺跡進行分析研究，最終發現其中大部分樣本來自於熊——亞洲棕熊、西藏棕熊或喜馬拉雅棕熊。
時至今日，關於喜馬拉雅山雪人的傳聞和故事未曾停止，就向「尼斯湖水怪」和「大腳怪」等其他未經證實的神祕生物一樣，它們的存在代表了地球上奇妙的未知，一些部份已經被科學驗證或否定，一些部份則永遠隱身在世界可知範圍的領一側。