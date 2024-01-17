新北最強景點不是淡水！冠軍764萬人朝聖 九份老街排第4被它打敗
不僅中南部大家熱愛去觀光，雙北因為捷運系統相當方便，因此以國旅來說，到達各個景點也是輕而易舉的事情，不少外國人來到台灣都會選擇到雙北旅遊。而說到新北市景點，許多人一定都會想到淡水、九份等地。不過根據觀光署最新統計，新北市現在最強景點是「林口三井Outlet」，2023年前11月高達764萬餘人造訪此地。而2023年前11月排行，九份老街也被新北鶯歌陶瓷博物館給擠下來，位居第四名的位置。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署最新公布的2023年前11月統計當中，新北市現在最強景點是「林口三井Outlet」，前11月累積764萬餘人到此朝聖，第二名則是「淡水金色水岸」，就是所謂的淡水老街，累積402萬餘人次造訪；接續第三名至第五名則是「新北市立鶯歌陶瓷博物館（459萬人次）」、「瑞芳風景區（九份老街）364萬人次」以及「八里左岸公園（299萬人次）」。
值得一提的是，新北市的「林口三井Outlet」在2023年度表現相當不錯，是全台灣景點觀光人潮當中位居第五，也是新北市唯一一個景點擠進前五的景點；而過去相當熱門、深受外國人的九份老街，原本都是穩定居於新北市景點第三的位置，今年被擠出前列排行，排名第四。
其原因在於空降第三名的「新北鶯歌陶瓷博物館」，今年主辦「2023台灣設計展」，為期長達半個月之久，讓「鶯歌陶瓷博物館」在10月份遊客數暴增，單月創下390萬人到此造訪的超狂成績，獨霸該月份全台觀光人潮，與今年舉辦燈會的「國父紀念館」有異曲同工之妙，都是因為活動而吸引許多人前來朝聖，也讓更多人了解「鶯歌陶瓷博物館之美」。
事實上，林口三井Outlet是從2014年4月開始動工，並且在2016年1月27日正式開幕，整個園區一共有220個品牌進駐，是不少人休假、北上旅遊的首選之地，要吃要逛要玩一網打盡。而在2019年12月，三井不動產取得林口國際媒體園區，占地2.75公頃的A基地的地上權，將規劃在引進90家店舖，二期工程已經在2021年7月開工，預計在今年完工，屆時林口三井Outlet絕對能成為國內指標型的商場。
仔細看「林口三井Outlet」的Google評價表現也相當好，斬獲4.1顆星的高分，不少遊客到此都表示「這邊是非常大的一家outlet，有非常多的品牌跟餐廳可以做選擇」、「停車場真的很大，好逛又好買，真的超級推」、「一個超大型的outlet，吃喝玩樂全部都包辦了」、「都會去林口三井Outlet看電影吃飯，還能順便逛街很方便」。