普吉島遊覽車翻覆！17名中國人受傷 泰國巴士失速釀車禍
泰國普吉島一輛遊覽車在今（17）日疑似因車速太快而翻覆，共有17名中國人和3名泰國人受傷。萬幸的是，遊覽車翻覆後並未起火燃燒，20人撿回一條命，其中有2人受重傷，目前所有人都被緊急送醫。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《曼谷郵報》，今（17）日上午8點，1輛載滿中國遊客的旅遊巴士在當地塔廊縣（Thalang District）失事翻覆，泰國警方聞訊後抵達現場，初步判斷事故原因可能是巴士行駛速度過快，並在彎道處失控，最終導致翻車。
據悉，車上共載有16名中國旅遊團客及1名中國籍導遊，同時有1名泰國籍地陪，另外2名泰國人則為司機和司機助手。
普吉島塔廊縣警方在今早接獲報案稱有1輛載滿中國旅客的巴士發生車禍，到場後發現這輛白色、可載25人的旅遊巴士擋風玻璃破碎、翻倒在道路中央，使得2條車道受阻，周遭交通也嚴重堵塞。而事故地點是1條被當地人稱為「Khong Bang Duk」的S型彎道，此處經常發生交通意外。
事發當時這輛巴士原本要載著從飯店離開的遊客們前往碼頭搭船，事故發生後導致車上17名中國人受傷，除了2名男子受重傷外，剩餘受到輕傷的分別是6名男性、8名女性和1名兒童，目前傷者已送往塔廊縣當地醫院治療，泰國政府也允諾會介入調查詳細的失事原因。