名家論壇》韋安／陳佩琪要以科學理性「搶救」柯主席？！

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結果，開票之夜侯友宜打電話給柯文哲，想表達慰問及致意。卻「嚇」到柯文哲，連太太陳佩琪都跳出來為護夫，又把侯碎碎念了一番。
陳佩琪16日臉書上說，「藍白合」只有雙雙一起落選的下場，連民眾黨也消失不見，她贊成挺著胸膛倒下，而非選擇雙雙跳崖自殺。
她還寫道，國民黨打好幾次手機給柯文哲，柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。
陳意有所指表示，這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢。
不過柯氏夫妻太緊繃，有點「草木皆兵」，連鎖反應太over。
經媒體向侯友宜查證，侯承認確實有打給柯。並表示，他在總統選舉開票之夜告一段落，特別打電話給賴清德，恭喜賴當選總統，也打電話給柯要表達致意。心裡希望選戰競爭過後，大家能團結合作。一起來傾聽民意，解決人民面臨的急迫問題。
而實際上，從選後的實情常識判斷，侯打電話給柯，除了禮貌性質，不可能有其它意圖。因為在工作和政治上，2人目前無任何交際，有什麼好去「騙」柯P的。選舉已經過去，柯和太太想的太多了，可能心裡還沒「放下」。
現在的輿論焦點，早就不是藍白合破局，沒有人還在意柯文哲先簽「六點協議」，後又反悔破局的舊事。外界關注的是，民眾黨為什麼用「內參民調」（或直稱假民調）？誤導支持者投票意向，所造成的「誠信危機」。
陳佩琪支持自己先生，反悔藍白合協議，贊成柯「挺著胸膛倒下」，以金溥聰為榜樣，讓人敬佩。但是，那些因相信民眾黨「內參民調」，而認為「阿北一定會贏」支持者，心裡還無法接受「挺著胸膛倒下」的結局。
去年12月29日，黃珊珊封關前公佈的那份「內參民調」中，正副總統的民意支持度，「賴蕭配」的31.7%領先，「柯盈配」28.7%第二，「侯趙配」22.7%第三。「柯盈配」大贏「侯趙配」6%。
而半個月後，1月13日開票結果得票率為，「賴蕭配」40.05%勝出；「侯康配」33.49%第二，「柯盈配」26.46%第三。藍贏白7%，與白營「內參民調」180度相反。
有2成多去投票的選民，本以為柯有機會贏，起碼也是第二。這些支持者，抱著希望和期待去投票，根本沒有接受第三名，「挺著胸膛倒下」的殘酷現實。陳佩琪應該想辦法，給這些支持者一些安慰。
同時，陳佩琪要客觀、理性、科學地，看清「簡訊事件」的原委。想辦法幫助老公，療愈那通「簡訊」造成心理的創傷。不能跟柯一樣「老是怪罪別人」，而是要接受「最大的敵人就是自己」現實，才能一起走出陰影。
侯友宜在全台媒體直播下，當著國人的面，念出的那通「簡訊」，重創了柯文哲長期自豪自誇的「公開透明」形象。絕非故意和惡意。
當天侯那樣做，不是無事生非，而是因涉及公眾利益的理由，以及捍衛自己清白，在被逼迫之下的不得已行為。就像在法庭上，為自證清白，被動把私人間的通聯內容，當做呈堂證供。不違人際道義和法律，而且再三徵求柯的同意。
要認清，若不是柯自己「設局」，逼侯不得不去，那場君悅飯店的「在野力量郭侯柯三人會」，也不會發生「讀簡訊」的事情。
去年11月23日，柯文哲主導安排，並公告媒體全民關注，郭侯柯在君悅飯店，舉行在野力量整合協商。柯可能希望在外在民意壓力，和郭柯聯手，2對1逼侯吞下「柯侯配」。若侯不從就順勢把藍白合破局責任，甩鍋他和藍營。
在徵求和確認柯本人同意後，侯公開讀出當天早先柯給他的「簡訊」內容：「如果Credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以。他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」。瞬時民意覺醒，「哦，原來是這樣一回事」。
柯當場就翻臉嗆侯，是在做「名嘴側翼做的事」。日後接受採訪時又強調說，「政治有政治道德，怎麼會把私人簡訊拿出來念，這等於是暗算人家」。柯念念不忘「簡訊事件」，給個「信號」，說自己好怕接侯電話，太太陳佩琪立即「補槍」批侯。不知，到底夫婦兩人何以如此計較和放不下。
侯友宜不得已公開「簡訊」內容，在情、理、法3方面都站得住腳。而且，事關藍白合這樣的國家大事，不公開透明，以後責任歸屬，跳到黃河也洗不清。
其實，柯文哲、陳佩琪只要轉念一想，「己所不欲勿施於人」，柯也常做同樣的事，就不太苛求別人。且侯是在被逼無奈下有此舉，柯常常都是「故意的」。
去年10月20日柯受訪時透露，已跟朱立倫、侯友宜見面，商談藍白合議題。而見面時，彼此有默契不對外說，柯卻未經同意，公諸於世。
藍白合破局後，柯主動對外爆料，「有人提議拿2億美金給他，希望他接受藍白合」。天下嘩然後，柯又說，「算了，不說了！」而說此話者，根本就沒能力和實力來兌現，只是信口開河的「玩笑」。柯對外披露差點，讓對方惹上司法。
柯1月8日又說：「私下場合講的才是真的，韓國瑜怎麼講侯友宜？拜託，我不想在公開場合講。」遮遮掩掩，透露私人間談話，陷韓於不義。
現在柯明知，侯友宜此時此刻來電，頂多就是問候致意而已。卻故意告訴太太，「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。
把太太陳佩琪嚇壞，馬上在臉書上碎碎念，「這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢」。
不過，柯夫人應該趕快回歸醫生的理性、科學，千萬不能非理性跟隨，一起放大先生的恐懼和臆想，事事都隨之起舞。沒原則地凡事都支持，過於縱容反而害到柯。要堅持有原則的批評建議，才能「搶救」，真正幫助柯主席。以健康穩重的心態，帶領幾百萬支持者繼續前進。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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