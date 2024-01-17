LOL／Faker沒有失約！韓媒曝「名人堂造型」是阿璃 直播伏筆成真
《英雄聯盟》S13全球總決賽在去年底完美落幕，由LCK傳奇中路選手李相赫（Faker）率領T1奪下隊史第四冠，LOL歷史第一人早已無庸置疑。然而日前卻因冠軍造型的選擇引發風波，Faker親口表示沒有選擇10年前最想要的「阿璃」造型，讓大批網友崩潰，但事情再度迎來轉機，因為韓國LCK記者就爆料，官方將為Faker推出「名人堂造型」，以更高規格的形式完成10年之約。
記者潘毅／綜合報導
Faker早在2013 年首次奪冠之時，就曾表示想要替九尾妖狐「阿璃」製作冠軍造型，但當時在 Riot 建議下，最終改成另一隻成名角色「劫」。後續幾次奪冠，Faker也都未能替「阿璃」製作冠軍造型。
到了S13的總冠軍賽中，Faker在第一場就有拿出「阿璃」，許多粉絲振奮，認為第一場就是「造型局」（選手選擇冠軍造型需再比賽中使用過），後續T1也以3：０橫掃對手。
最終Faker在12月底的直播中親口表示：「我冠軍造型不選阿璃，改選奧莉安娜」，10年之約宣告破滅，讓一大票粉絲相當難過。不過他當時卻語帶玄機回應：「說不定明年突然…會為了紀念四冠，說不定會給設計造型呢？例如阿璃，又或是勒布朗也說不定，所以帶著奧莉安娜造型，大家可以抱有期待，不要想得太負面了，想得積極一點吧」。
結果近期《英雄聯盟》官方將設置「名人堂」，來表彰過去偉大選手們的奉獻，更會製作出傳奇名人堂造型，討論一出現，Faker 自然是不二人選。昨（16）日韓國知名記者 Ashley Kang 在社群X上發文表示：「傳奇名人堂的玩家將獲得屬於自己的專屬造型，永遠被記錄在英雄聯盟的歷史中，這也是為什麼 Faker 冠軍造型沒選阿璃的原因，因為阿璃將會是 Faker 傳奇名人堂造型！」