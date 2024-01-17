雙北新開溫泉飯店！晶泉丰旅8月插旗北投 新北金山凱悅年中開業
今年雙北各有一間溫泉飯店將開張迎客，時間也正巧約在第三季。隸屬晶華酒店集團旗下溫泉酒店品牌「晶泉丰旅」，繼宜蘭礁溪館之後，確定將於北投設立全新溫泉飯店，晶泉丰旅北投館規劃有94間客房、22間湯屋、3間SPA及兩間餐廳，預計今年8月開幕。另外，新北金山則有凱悅渡假酒店進駐，為台灣第一間Hyatt Regency凱悅品牌的渡假酒店，將有211間客房與套房，目前估計開業時間將在2024年中旬後。
記者葉盛耀/綜合報導
晶華飯店集團表示，北投晶泉丰旅預計於今年的8月開幕迎賓，規劃有94間客房、22間湯屋、3間SPA及兩間餐廳。業者也表示，目前也已開始招募人力，約需100位，3月會請經營管理階級先行報到、6月則希望補齊所有基層服務人員。
北投當地目前已有日勝生加賀屋、北投麗禧溫泉酒店與大地酒店這些住一晚要價萬元起跳的高檔溫泉酒店，另還有一晚兩萬元上下的三二行館，如今終於又有溫泉飯店新成員加入，北投晶泉丰旅的每晚房價格外令人矚目，但晶華僅鬆口：「依照北投溫泉酒店的市場標準，房價目前希望可以領先市場。」
另外，新北金山則有凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort，是台灣第一間Hyatt Regency凱悅品牌的Resort渡假酒店，也是新北市金山區第一間國際品牌豪華渡假酒店，擁有天然溫泉資源，共有211間客房與套房，及提供三式特色料理之全日餐廳、酒吧及宴會廳。
新北金山凱悅渡假酒店每一間都客房都擁有獨立的溫泉池，入住即可享受健身房、男女大眾裸湯、頂樓景觀泳池，並規劃有兒童專屬的凱悅悅趣營（Camp Hyatt）。酒店位址臨近金山老街、金山財神廟、朱銘美術館、中角沙珠灣等知名景點。