李玟冥誕歌迷聚集紀念園！86歲高齡母崩潰痛哭 無法主持儀式
天后李玟CoCo於去年7月5日過世，今（17）日是她過世後第一個生日， 愛她的歌迷們從世界各地匯聚到武漢，和以前一樣，為她準備了生日會，並邀請了李玟的家人一起參加，許多歌迷早早就來到了石門峰紀念公園李玟紀念園，為她準備了鮮花和禮物，鮮花充滿整個紀念園，形成一片花海。而高齡86歲的李媽媽原本要主持儀式，但因為太過於悲痛，當場哭到不行，因此改由李玟的大姊、二姊代勞。
記者吳雨婕／綜合報導
紀念生日會正式開始，86歲的李媽媽在李玟兩位姊姊的陪伴下入場，代替李玟主持切蛋糕儀式。據悉原本切蛋糕的是李媽媽，但因為哭到不行，所以後來就是大姊、二姊陪著歌迷切蛋糕。歌迷們感謝李媽媽為這世界和舞台帶來這麼善良的天使和獨一無二的巨星，還安排了才藝表演環節，唱起李玟的歌、跳起李玟的舞蹈，陪伴李媽媽和家人度過了非常溫馨的時刻，真正延續CoCo愛家人、愛歌迷的精神。
對於歌迷們發自內心的團結，愛李玟與傳遞正能量的精神，李玟二姊Nancy代表家人表示：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛李玟的歌迷朋友來說都是艱難的一年，2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日， 世界各地的歌迷都來到這裡為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。我們希望大家記住CoCo留下的愛，帶著她的愛和正能量努力地生活下去。」
Nancy透露李玟走後，媽媽經常跟她們姐妹說，「媽媽自覺年事已高，而我和大姐年齡也不小了，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她。」在活動上，李媽媽也宣布了CoCo李玟全球歌迷會官方資訊平台的成立，用於統一發布未來各類紀念活動資訊。
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