名家論壇》吳崑玉／從希特勒到柯文哲，那些民粹領導人的行銷手法

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但我們經過這次大選，需要深思的是，民粹型、宗教式的政治群體，已在台灣取得四分之一的立足之地，這是台灣民主必須面對的問題。到底是什麼東西造就了這種群體？值得我們深思應對之道。
希特勒經由威瑪共和民主過程崛起，透過民粹主義取得政權，再用各種手段將民主制度消滅，成為獨裁政體。這個歷程一直是德國與西方世界在二戰後研究的主題之一。彼德杜拉克在逃離納粹德國後，寫過一本「經濟人的末日」，後又發表他的回憶錄「旁觀者」，德國名記者哈夫納（Sebastian Haffner）也寫過四本書，「破解希特勒」、「不含傳說的普魯士」、「一個德國人的故事」、「從俾斯麥到希特勒」，從德意志的歷史、民情、政治運作，一路解析到希特勒崛起的過程與手法，都對理解民粹主義與其手段、話術、動員，有相當的參考價值。
在兩位大師的親身經歷敘述中，希特勒的崛起導因於一次大戰後德國整體的衰敗，以及政治體系的無力應對。幣值的崩潰與上萬倍的通膨，擊垮了德國經濟，但左派來過，右派來過，基督教來過，社民黨來過，連共產黨也來過，都無法解決問題。社會氛圍陷入「絕望」，向從未執政過的群體「投射」希望，形成各種激進主張的溫床。
希特勒與納粹黨的話術簡單有效。他們將所有問題歸納為一個簡單的結論：猶太人與「凡爾賽和約」，一戰的失敗是因為猶太人與外國勾結，其實德國並沒有輸，是輸在內部敵人。凡爾賽和約像緊箍咒一樣，勒死了德國人的創意、勤奮、與活力，那是未來要消滅的敵人。於是充滿生活挫折的心理得到了舒緩，不是我不行，不是我們這個民族廢，而是奸細與敵人搞死我們大家。這種心理上的舒緩又同時創造了同體感，只要我們消滅這些內外部的敵人，優秀的亞利安人必能一展鴻圖，大展身手，贏得勝利。
那對於實質的經濟問題要怎麼解決呢？納粹對農民說:「穀物收購價格要上漲。」小市民恐慌了。納粹又對小市民說:「麵包價格絕對不會漲。」這下麵包廠老闆們坐不住了。納粹又對他們說:「絕對會保證你們的收益。」現在換經濟學家困惑了，既要漲原料價格，又不漲最終商品價格，還能保障生產者收入，完全不合所有經濟運作原理啊！這需要「神蹟」啊！於是納粹又說了:「那你們為什麼不讓我們來做做看？就是因為沒那麼簡單，才會被視為『奇蹟』啊！」這個段子有沒有很熟悉？柯P跟A說A想聽的話，跟B說B想聽的話，每個人都從他的話語中得到了投射希望。但現實上其間有無數矛盾，有知識的人都覺得不可能做到。此時他便反過來訴求，「那讓我做做看嘛！你怎麼知道我做不到？」
現實上希特勒做到了嗎？一開始的確做到了。他用的方法就是嚴厲管制與大灑幣，國家出錢蓋高速公路，做基礎建設，擴張軍隊，達到充份就業，大多數人都能喘過氣來了，於是對希特勒的神諭從此深信不疑，獨裁真的比民主好太多了。問題是，國家的錢從那裡來？搶啊！搶劫最有錢的猶太人，不就有了啟動資金了？國內猶太人搶光了怎麼辦？搶其他國家的啊！於是希特勒必須不斷擴張，搶捷克，搶奧地利，搶波蘭，搶法國…，搶光當地猶太人，接著抽乾佔領國的勞力與資源，維持德國國內的繼續繁榮。
納粹黨更厲害的是宣傳，靠的還是封鎖消息與佔領通路。納粹先把所有報紙管制起來，不准有其他聲音存在。然後自己經營新興媒體，廣播與電影，全面造神。人性是會被新鮮事物吸引的，尤其是年輕人。納粹還頻繁舉辦各種活動，包括希特勒青年團等團體，培養同體感，固化其支持者。這些政治技術，後來全被前蘇聯、中共、以及國民黨抄了個遍，成為威權統治者的法寶。
總結而論，希特勒這類民粹主義者的崛起，需要一個換誰都無法改變現狀的「絕望溫床」；然後創造一個內部敵人和一個外部敵人，讓絕望的人們「發洩恨意」；再靠著碎片化的承諾，讓絕望的人得以「投射希望」；再佔領新興通路，控制「話語權」；最後藉由運動與選舉，取得政權。
說實話，要對應這種民粹主義的挑戰，執政者是很頭痛的。傳統官僚系統與建制派既得利益者，若不鬆鬆手，少賺一個零，讓執政者得以用些社會主義手段，改變絕望群眾的現狀，減緩其痛苦根源，並建立一個得以循序上升的社會階梯，這個民粹主義者的溫床便會逐漸擴大。一如最初的那個故事，不滿、懷疑、憤怒的情緒煽動者永遠都有，問題關鍵不是消滅他們，因為消滅不完，而是使其無法擴張。
此外，在政治技術上，「佔領新興通路」是必要的。不要想消滅抖音，而是要去佔領它，除非我們能發展出取代它的新通路。KPTV這種24小時直播，就是佔領新通路的玩法。而要佔領一個新通路，就必須在通路與內容上都有足以吸引目標群眾的能力，通常這不是建制派或體制內人員玩得來的事。
簡單講，國民黨早被年輕人拋棄，不再是年輕人的選項，所以年輕票即使對民進黨不滿，也不會流向國民黨。真正的問題是，久居執政的民進黨正在國民黨化，如果不能找出年輕人關心的問題並予解決，那下次選舉只會更慘。王義川講的問題雖然刺耳，卻很貼切，而這並不是民進黨一個政黨的問題，而是所有老派政治人物，都需要面對的棘手問題，這可比立法院長誰當?誰的執政成果有功有過，都更根本，而且致命。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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