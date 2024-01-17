炎亞綸開工了！1月19日台大醫院尾牙復出 網友反應一面倒
38歲炎亞綸（已改名吳秉孺）去年被前男友、抖音網紅耀樂爆料性醜聞，並告上法院，演藝事業全面停擺，隨著其中一件強制性交案因為罪嫌不足確定不起訴，他有逐漸重返大眾視線的跡象。炎亞綸確定19日前往雲林參加台大醫院尾牙活動，27日再到台中百貨公司擔任一日店長，積極重返工作岡位。
記者楊穎軒／綜合報導
台大醫院雲林分院本週五晚間6點在雲林縣立體育館舉辦「台大雲林忘年會」活動，炎亞綸為表演嘉賓，預計20點20分登台，演出20分鐘，其他卡司還有王彩樺、楊繡惠、卓義峯、中信兄弟啦啦隊女孩等。
此外，炎亞綸27日也會現身台中新光三越，出席自家餅乾品牌的一日店長，看似為全面復工試水溫，幾乎所有網友都留言為炎亞綸送暖，「哇！期待炎亞綸」、「炎亞綸！好耶！想看繡惠姐和阿布互動」、「羨慕在場的每一位」、「阿布回來了」、「炎P歸來」、「最喜歡炎亞綸了」！
※【NOWnews 今日新聞
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