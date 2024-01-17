俄烏戰爭何時結束？蒲亭警告：再打下去烏克蘭「國家地位」恐不保
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週二表示，如果俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭持續下去，烏克蘭的國家地位可能將遭受「不可挽回的打擊」，蒲亭同時強調，俄羅斯永遠不會在外部壓力下放棄已經取得的戰爭成果。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，對於瑞士達沃斯（Davos）日前舉行國家安全顧問舉行會議，討論烏克蘭提出的和平方案，蒲亭在電視演說中表示，「如果他們不想談判，那就不要談」，直接否定了烏克蘭提出的和談要求。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提出的和平方案，堅持必須恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯停止敵對行動、將部隊撤出烏克蘭領土等等。目前俄羅斯大約佔領了17.5％的烏克蘭領土。
蒲亭表示，烏克蘭所謂的和談只是試圖促使「我們放棄過去一年半所取得的成果。但這是不可能的。」蒲亭強調，和談必須考慮俄烏之間目前所處在的「新現實」狀態。
蒲亭更警告烏克蘭，若戰爭持續下去，烏克蘭的國家地位「將遭到難以挽回、非常嚴重的打擊」。蒲亭說烏克蘭的反攻已經失敗，現在主動權完全掌握在俄羅斯軍隊手中。
《路透社》報導指出，最近幾個月來，蒲亭談論有關俄烏戰爭的言詞變得越來越自信和咄咄逼人，烏克蘭的反攻未能取得實質進展的事實，讓俄羅斯軍隊顯得強大。