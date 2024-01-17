維護高港治安！高雄港警總隊長由洪頂力接任

內政部警政署高雄港務警察總隊於今(17)日上午，在該總隊禮堂，舉行新卸任總隊長交接儀式，在警政署督察室主任顏旺盛監交下，由副總隊長朱恩銳將印信交給新任總隊長洪頂力，完成交接，以利高雄港警務之推動。
記者黃守作／高雄報導
警政署高雄港務警察總隊新卸任總隊長交接儀式，是由警政署督察室主任顏旺盛主持監交布達儀式，有財政部關務署高雄關關務長陳木榮、台灣港務公司總經理陳劭良、台灣港務港勤公司總經理陳榮信、調查局航業調查處高雄調查站主任鍾達振、高雄港務警察總隊警察之友會理事長謝龍隱等港航各界人士與會。
警政署督察室主任顏旺盛在致詞時表示，原高雄港務警察總隊總隊長梁東山調任台東縣政府警察局局長職務，新任總隊長洪頂力由台南市政府警察局警政監調任，他為中央警察大學行政警察學系52期畢業，歷任台南市警察局警政監、嘉義市警察局副局長、台南市警察局第五分局、歸仁、麻豆、學甲，以及保安警察大隊大隊長等職務。
新任總隊長洪頂力指出，他將在既有良好基礎下維護高雄港區安全，諸如轄內一般刑案、重大刑案、毒品、走私狀況分析、維護港區治安作為、港區人車安全維護、重大人為危安事件演練、海上快打機制、輿情處置作為、科技建警、勤務紀律與風紀維護、重視執勤安全、強化內外溝通，以及因應警力不足等具體作為。
洪頂力認為，防毒、打詐及掃除黑幫並重，是當前警政重要目標，他將率員警運用跨機關合作方式加強查緝，以保障民眾生命財產安全，並運用社群網站反映管道，聆聽多元聲音，加強內外溝通，傾聽同仁心聲，共同解決問題，且應即時回應民眾需求，建立同仁與民眾良好的溝通橋樑，致力提升為民服務品質。