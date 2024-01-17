林襄安心了！倪暄退團1年收入暴增 即將入手千萬新房
啦啦隊女神倪暄被前男友爆料劈腿樂天球員陳晨威，黯然離開樂天桃猿滿1年，今（17）日主持曾莞婷代言記者會，受訪透露退團後業配、通告變多，收入比跳舞還高，擁有10年啦啦隊資歷的她，放話今年晉升有房族，「我已經看2年新北房子，一直不敢買，導致房價看不到車尾燈，現在有在做房市網路節目，發現房價真的不會跌，再不買就要買不起了。」
記者羅凌筠／台北報導
倪暄單身已經1年，可能上一任陰影太大，她嘆男友不好找，「我發現人品、善良很重要，就算感情走不到終點，也不會做傷害妳的事情，像我朋友分手，男生一直在外面放話，我覺得為什麼要毀掉對方？沒有必要。」被問到上一任男友還有聯絡嗎？她說：「沒有必要聯絡了，各過各的人生，我不吃回頭草，下一個會更好。」
前師妹林襄在與球員馬傑森戀情見光之後，前陣子也從樂天桃猿啦啦隊離隊了，倪暄用一種過來人的語氣說：「祝福啊，人不可能永遠只想待在同一個地方，離開沒有不好，新的領域還有更多發展。」當初她出走時，很多球隊來挖角，倪暄都沒有答應，就是想跨出舒適圈，往歌唱、戲劇領域發展。
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