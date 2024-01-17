陶喆曝重磅喜訊！「下半年唱回小巨蛋」　勾出林宥嘉現身喊話

陶喆在昨（16）日晚間在社群媒體上宣布將正式啟動「Soul Power II 世界巡迴演唱會」，首先3月從武漢首站開跑、緊接到廈門，接著還有更多城市陸續公佈，而面對粉絲們引頸期盼的台北小巨蛋場次，經紀公司偉大文化也透露，今年下半年將有機會把演唱會唱回台北，這也將是陶喆第四度攻蛋。就連林宥嘉也留言寫下：「太有感覺了吧！期待陶喆哥的SoulPower II。」
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「Soul Power 巡迴演唱會」作為陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，對於曾親臨現場感受，或者後來在現場專輯和影片中感受震撼的人來說，都是一次深度刻畫在記憶中的音樂體驗，也是樂評人口中的演唱會史經典之作。沒有彩妝華服、炫目聲光視效，只有豐厚的靈魂力量，和滿滿的音樂感動。睽違20年，陶喆將再次把「Soul Power」純粹而深刻的音樂感動，帶到歌迷面前。
對陶喆來說，「Soul Power II」並不是當年演唱會的重製版或升級版，而是在走過這些年的音樂旅程，看過各種起落變化後，以找回現場演唱會的「音樂本位」和「靈魂本質」為初衷，全新打造一場屬於這個時代的感動與體驗，獻給當下的「Soul Power II」演唱會。陶喆坦言近來心情是既期待又緊張，笑說：「當年來到現場的『後生仔』們，相信你們現在也都已經長大了吧！很高興時至今日這場演唱會還可以繼續給你們帶來力量！」