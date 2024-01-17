網傳作票舞弊影片！最高檢認定為不實影片 指派北檢蒐證澄清下架
近日網傳總統立委選舉，有部分投開票所選務人員開票流程不符法定程序，引來最高檢察署關切。最高檢察署今（17）日表示，中選會已公開表示，選務人員依法辦理選務，有完整錄影監票機制，各媒體為即時報票也有派人在場，投開票完全公開透明，如確有舞弊歡迎檢具事證，另已責成北檢釐清相關不實影片流傳是否有幕後主使者及法律責任。
記者潘千詩／台北報導
最高檢察署表示，中央選舉委員會日前已公開表示，全國各地選務人員均依法辦理選務，投開票所現場並配置完整錄影監票機制；且各政黨均指派代表到場擔任監察員，從投票前之空票匭展示、民眾投票、開票、唱票、統計票數等，均有監察員在場監看，各家媒體為即時報導票數情形，也都有派人員在場。投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假。如果確實有舞弊情況，也歡迎民眾檢具相關事證檢舉。
為釐清相關不實影片流傳是否有幕後主使者及相關法律責任，最高檢察署已責成台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」檢察官江宇程積極蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必將從速嚴辦，以正視聽。
最高檢察署表示，對於坊間流傳之不實影片，籲請國人秉持理性思辨之態度，勿輕易受誤導，也不要轉傳散布，以免助長不實訊息擴散。