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桌球／台灣女將王佳甄竟成美國世團賽國手！教練：這結果超出預期

▲來自台灣體大的女將王佳甄為台灣、智利混血，在美國出生的她，小二回台灣生活、並接受正式桌球訓練，最終驚喜成為美國的桌球團體賽代表隊成員。（圖／取自葉俊國教練臉書）
▲來自台灣體大的女將王佳甄為台灣、智利混血，在美國出生的她，小二回台灣生活、並接受正式桌球訓練，最終驚喜成為美國的桌球團體賽代表隊成員。（圖／取自葉俊國教練臉書）

記者黃建霖/臺北報導

2024年世界桌球團體錦標賽的美國隊陣容中，來自台灣體大的女將王佳甄赫然在列，為台灣、智利混血，並在美國出生的她，小二返台，並在之後開始接受正式桌球訓練。雖然生涯幾次嘗試爭取中華隊國手都擦身而過，但想不到命運最終安排她成為另一家鄉美國的桌球團體賽代表隊成員。國中開始帶她的大同高中教練葉俊國也坦言，這次的結果出乎意料。

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葉俊國教練透露，王佳甄本來就有雙重國籍，一直以來在人才濟濟的台灣沒有機會當選過國手，不過算是有一點球技和實力。去年大概9月、10月時師徒兩人有討論過，決定如果年底仍選不上台灣國手，回美國試試看，不過當時也沒想過能選上。

這次選拔賽結果也算峰迴路轉，美國隊幾名主力都未參賽，王佳甄也得到了一個衝擊名額的機會，在前3場輸掉2場的決定之下，她打出一波7連勝脫穎而出，也為自己爭取到生涯第一次以國手身份出賽的機會。

王佳甄從國小開始練球，國中開始接受葉俊國教練執教，兩人也一直合作到大二，「她打法是攻擊型的，雖然程度不是算是頂尖，但真的很喜歡桌球，蠻能克苦訓練的。」

在取得資格後，王佳甄近期準備回來台灣，繼續學業和訓練。葉俊國表示她未來仍將以在台灣的生活為主，「後面的問題目前還沒有深入思考，畢竟這次的成績有些超出我們預期。」

葉教練也解釋說，美國對於桌球比較沒有像台灣那麼重視，沒有所謂的集訓，這次團體世錦賽其實就是選出的4名選手出賽，所以王佳甄屆時就是直接從台灣出發。

這次世錦賽抽籤的結果，美國隊和中華隊分在一組，所以王佳甄將有機會對上鄭怡靜、陳思羽等台灣好手。不過葉俊國坦言，上場機會還是必須看美國隊那邊的安排，「也不一定會排她上場，跟中華隊球員打起來也幾乎沒有勝算，算是和學姊取經吧，對他人的人生來說是一次不錯的歷練。」

王佳甄這次選擇當美國隊的桌球國手，也是很掙扎的決定，因為人生中好幾次嘗試，最終都沒選上。可是她仍然抱有桌球夢，希望尋求往上走的機會，因此決定豁出去嘗試，這次的結果出乎意料她和教練的意料之外。

這次世界桌球團體錦標賽，女子組分8組，中華隊和美國隊分在第4組，同組的還有泰國、智利、阿爾及利亞。

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