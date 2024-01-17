桌球／台灣女將王佳甄竟成美國世團賽國手！教練：這結果超出預期

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這次選拔賽結果也算峰迴路轉，美國隊幾名主力都未參賽，王佳甄也得到了一個衝擊名額的機會，在前3場輸掉2場的決定之下，她打出一波7連勝脫穎而出，也為自己爭取到生涯第一次以國手身份出賽的機會。
王佳甄從國小開始練球，國中開始接受葉俊國教練執教，兩人也一直合作到大二，「她打法是攻擊型的，雖然程度不是算是頂尖，但真的很喜歡桌球，蠻能克苦訓練的。」
在取得資格後，王佳甄近期準備回來台灣，繼續學業和訓練。葉俊國表示她未來仍將以在台灣的生活為主，「後面的問題目前還沒有深入思考，畢竟這次的成績有些超出我們預期。」
葉教練也解釋說，美國對於桌球比較沒有像台灣那麼重視，沒有所謂的集訓，這次團體世錦賽其實就是選出的4名選手出賽，所以王佳甄屆時就是直接從台灣出發。
這次世錦賽抽籤的結果，美國隊和中華隊分在一組，所以王佳甄將有機會對上鄭怡靜、陳思羽等台灣好手。不過葉俊國坦言，上場機會還是必須看美國隊那邊的安排，「也不一定會排她上場，跟中華隊球員打起來也幾乎沒有勝算，算是和學姊取經吧，對他人的人生來說是一次不錯的歷練。」
王佳甄這次選擇當美國隊的桌球國手，也是很掙扎的決定，因為人生中好幾次嘗試，最終都沒選上。可是她仍然抱有桌球夢，希望尋求往上走的機會，因此決定豁出去嘗試，這次的結果出乎意料她和教練的意料之外。
這次世界桌球團體錦標賽，女子組分8組，中華隊和美國隊分在第4組，同組的還有泰國、智利、阿爾及利亞。