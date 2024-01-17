Lexus LBX發表！入手價129.9萬元　已接單近千張：下周起陸續交車

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LBX搭載全新世代的1.5升Hybird油電混合動力系統，最大動力可達136匹，平均油耗每公升也達26.4公里。懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊，創造穩定的動態表現。
外觀承襲Lexus家族識別，以紡錘造型進氣壩結合向前延伸的引擎蓋，搭配向左、右延伸至LED頭燈組的Resolute Look造型與漸層式格柵水箱護罩，勾勒出全新Unified Spindle立體紡錘造型；並採用品牌新世代L-signature貫穿式LED尾燈設計，以水平橫向軸線傳遞寬闊、低重心且讓人印象深刻的視覺感受。
內裝部分，打造直覺就手的全環繞駕駛座艙，全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿、e-Latch電子式門把，並依等級導入如HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀表板、64色環景LED燈光組及Mark Levinson® Premium Surround音響等科技質感配備。座椅則提供如QUOLE豪華皮革、Ultrasuede人造麂皮及Semi-Aniline頂級真皮等多種選擇。
在主被動安全上，LBX搭載新世代LSS＋ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供更直覺的駕馭體驗。
LSS＋ 3.0之外，LBX全等級標配8 SRS 氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統。據悉，LBX市場主要對手包含Audi Q2、Mini Countryman等車款。