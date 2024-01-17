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Lexus LBX發表！入手價129.9萬元　已接單近千張：下周起陸續交車

▲Lexus LBX今（17）正式發表，入手價為129.9萬，較先前公布的預接單價下修3.1萬元。（圖／和泰汽車提供）
▲Lexus LBX今（17）正式發表，入手價為129.9萬，較先前公布的預接單價下修3.1萬元。（圖／和泰汽車提供）

記者徐銘穗/綜合報導

Lexus全新小型休旅車LBX上月底在2024台北新車暨能源車特展亮相後，和泰汽車今（17）正式發表LBX，5車型正式售價自129.9萬至169萬元，入手門檻較先前預接單價下修3.1萬元。和泰車表示，台北車展公布預售後，至今不到1個月已接獲近千張訂單，下周起陸續交車。

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Lexus去年以突破3萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市，在豪華休旅級距市場亦穩坐冠軍，深受消費者喜愛的休旅車RX、NX、UX車系，銷售占豪華休旅車的31％，稱霸豪華休旅市場。而LBX是Lexus史上最小、最便宜的車款，今年是售目標3000台。

▲Lexus LBX五車型正式售價。（圖／和泰汽車提供）
▲Lexus LBX五車型正式售價。（圖／和泰汽車提供）
LBX搭載全新世代的1.5升Hybird油電混合動力系統，最大動力可達136匹，平均油耗每公升也達26.4公里。懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊，創造穩定的動態表現。

外觀承襲Lexus家族識別，以紡錘造型進氣壩結合向前延伸的引擎蓋，搭配向左、右延伸至LED頭燈組的Resolute Look造型與漸層式格柵水箱護罩，勾勒出全新Unified Spindle立體紡錘造型；並採用品牌新世代L-signature貫穿式LED尾燈設計，以水平橫向軸線傳遞寬闊、低重心且讓人印象深刻的視覺感受。

內裝部分，打造直覺就手的全環繞駕駛座艙，全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿、e-Latch電子式門把，並依等級導入如HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀表板、64色環景LED燈光組及Mark Levinson® Premium Surround音響等科技質感配備。座椅則提供如QUOLE豪華皮革、Ultrasuede人造麂皮及Semi-Aniline頂級真皮等多種選擇。

▲Lexus LBX全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿。（圖／和泰汽車提供）
▲Lexus LBX全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿。（圖／和泰汽車提供）
在主被動安全上，LBX搭載新世代LSS＋ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供更直覺的駕馭體驗。

LSS＋ 3.0之外，LBX全等級標配8 SRS 氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統。據悉，LBX市場主要對手包含Audi Q2、Mini Countryman等車款。

▲和泰汽車預估，Lexus LBX有6成買主為女性。（圖／和泰汽車提供）
▲和泰汽車預估，Lexus LBX有6成買主為女性。（圖／和泰汽車提供）

 

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