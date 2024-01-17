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公車司機有多操？上班半年多次膀胱炎、躲車上監視器用保特瓶如廁

▲台中市交通局長葉昭甫與公車司機面對面溝通、聽取心聲。（圖／張芬郁提供，2024.01.17）
▲台中市交通局長葉昭甫與公車司機面對面溝通、聽取心聲。（圖／張芬郁提供，2024.01.17）

記者顏幸如／台中報導

台中市公車司機勞動條件不佳，不只去年兩家客運業者歇業，多條路線也因人力荒被迫減班，通勤族抱怨連連；台中市政府雖要求業者提供每月4千元獎金、增加司機收入，問題卻沒紓解。交通局今與多位公車司機面對面溝通，司機們抱怨工時過長成為普遍現象，一位24歲駕駛說，自己去年4月入行，竟因無處上廁所多次膀胱炎，還有前輩用保特瓶在車上閃避監視器尿尿，這樣的工作環境太可怕。

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台中市議員張芬郁指出，台中市公車司機勞動條件不佳，造成人力流失，衍生去年9月公車大減班，形成惡性循環。去年11月交通局調整公車合理營運成本及基本里程運價，同時要求業者對駕駛員加薪，但目前看來並無效果。

由於有駕駛員希望和交通局長葉昭甫對話、以說明困境，張芬郁今（17）日於市議會舉辦座談會，邀集交通局長葉昭甫及多家客運公司現職、已轉職駕駛員及《交通大小事》粉專版主等10人參與。

▲台中市議員張芬郁舉辦座談會，邀集交通局長葉昭甫和公車駕駛對話。（圖／張芬郁提供，2024.01.17）
▲台中市議員張芬郁舉辦座談會，邀集交通局長葉昭甫和公車駕駛對話。（圖／張芬郁提供，2024.01.17）
發起這場座談會的王姓駕駛員表示，駕駛工時長是普遍現象，勞檢查核只看見官方班表，無法督促業者改善；蕭姓駕駛員說，工時14至15小時是常態，每天看見老婆的時間不到3小時；林姓駕駛員建議，應把前置準備時間算進工時，薪資計算也要透明化。

另有駕駛員抱怨，被客訴的罰金最低1000元，根本吃不消！希望審核客訴時不要只聽單方說詞；從業半年的駕駛員說，停靠站常被佔用、待命休息區不足都是大問題。24歲的魏姓駕駛員補充，他去年4月到任，竟因無法上廁所導致多次膀胱炎，有前輩用保特瓶在車上閃避監視器尿尿，這樣的工作環境太可怕！迫使他任職半年後逃離。《交通大小事》粉專張姓版主則建議對乘客加強宣導，喚起搭車禮節。

交通局長葉昭甫表示，非常感謝不放棄公車駕駛的夥伴們，公開薪資計算依據、稽核機制、保險問題和車輛維修等，會和業者溝通執行方式；至於工時計算涉及各家業者營運，前置作業時間能否納入工時需繼續溝通。交通局希望能透過路線微調或公共場域共享機制，節省駕駛員中間休息待命時間。

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