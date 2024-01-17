公車司機有多操？上班半年多次膀胱炎、躲車上監視器用保特瓶如廁

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由於有駕駛員希望和交通局長葉昭甫對話、以說明困境，張芬郁今（17）日於市議會舉辦座談會，邀集交通局長葉昭甫及多家客運公司現職、已轉職駕駛員及《交通大小事》粉專版主等10人參與。
發起這場座談會的王姓駕駛員表示，駕駛工時長是普遍現象，勞檢查核只看見官方班表，無法督促業者改善；蕭姓駕駛員說，工時14至15小時是常態，每天看見老婆的時間不到3小時；林姓駕駛員建議，應把前置準備時間算進工時，薪資計算也要透明化。
另有駕駛員抱怨，被客訴的罰金最低1000元，根本吃不消！希望審核客訴時不要只聽單方說詞；從業半年的駕駛員說，停靠站常被佔用、待命休息區不足都是大問題。24歲的魏姓駕駛員補充，他去年4月到任，竟因無法上廁所導致多次膀胱炎，有前輩用保特瓶在車上閃避監視器尿尿，這樣的工作環境太可怕！迫使他任職半年後逃離。《交通大小事》粉專張姓版主則建議對乘客加強宣導，喚起搭車禮節。
交通局長葉昭甫表示，非常感謝不放棄公車駕駛的夥伴們，公開薪資計算依據、稽核機制、保險問題和車輛維修等，會和業者溝通執行方式；至於工時計算涉及各家業者營運，前置作業時間能否納入工時需繼續溝通。交通局希望能透過路線微調或公共場域共享機制，節省駕駛員中間休息待命時間。