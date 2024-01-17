出國護照弄丟別等3天！旅遊達人出招「3小時解決」 3步驟快學會
隨著寒假、農曆春節即將到來，許多民眾也安排好出國行程，打算趁著假期放鬆一波。但人身處國外時，最害怕的就是弄丟用來證明身分的護照，處理就很可能要花上好幾天。對此，旅遊達人「最懶少年」就分享，只需3小時就能解決問題的應急方法。
記者潘毅／綜合報導
旅遊部落客「最懶少年」在粉專表示，最近在研究被偷到剩一條內褲怎麼辦，若在登機前護照不見，補發來不及，第一步就是先到當地警察局報案，做遺失報告，第二步驟為通知當地台灣駐外使館或辦事處，並前往駐外使館或辦事處，申請「入國證明書」，帶著報案資料、大頭照以及身分證明文件，約三個小時就能拿到，但也建議要先查好營業時間。
最懶少年接著說出第三步驟，民眾搭機返台後，換領入國證明文件、繳納規費，就能持文件查驗入國。他也建議，最好先上網查詢辦事處或使館營業時間，部分11時30分休息到下午1至2時。
最懶少年提醒，「入國證明書」只能用在直接回台灣，且僅適用國籍航空，民眾若途中還要轉機或有前往其它國行程的話，還是只能補辦護照，所以如果時間充裕的話還是建議直接補辦。
最懶少年建議，民眾可以先把護照、身分證、機票等重要證件用手機拍照存起來，並發一封電子郵件給自己，「不然都剩條內褲了，怎麼查。如有疏漏或真實體驗過，還請大家補充，希望都不要遇到」。
不少網友看完後，也各自分享出國怕丟護照的撇步「這我有經驗，最難拿到的是大頭照，曾在大阪半夜瘋狂找大頭照機，現在都會多帶一張照片」、「我是用彩色的列印幾份護照影本正反面，各放在行李箱裡，萬一皮包手機也弄丟了身上也會留一份在內口袋裡」。