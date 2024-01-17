新台幣選後已貶4.6角！央行再喊話說原因 指向Fed談話及紅海事件
新台幣兌美元今（17）日再重貶1.97角，收31.589元，單日貶1.46%，貶幅僅次日圓及韓元，而累計2024年至今新台幣已大貶8.54角，總統大選過後就貶值了4.6角，也讓中央銀行罕見連2天在盤後信心喊話。央行今日在臉書發文強調，美國聯準會（Fed）官員談話對全球金融市場常有巨大影響，加上近期紅海事件影響海運運費，市場通膨疑慮略增，美債殖利率上揚，美元指數走強，亞股續跌，其他貨幣兌美元也多呈貶值，但新台幣匯率走勢仍相對穩定。
記者顏真真／台北報導
央行指出，美國Fed官員談話，對全球金融市場常有巨大的影響力。美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策立場除影響美元利率外，亦會影響美元走勢，例如1月16日深受外界矚目的Fed理事Christopher waller表示，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息，導致市場預期今年3月Fed降息機率由前一日的接近80%，大降至63.3%。
央行表示，受到Waller言論的影響，加上近期紅海事件影響海運運費，市場通膨疑慮略增，昨日10年期美國公債殖利率上揚12個基點（美債價格下跌），美元指數續強，美股3大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣兌美元匯率多呈貶值。
央行強調，今年1月2日至1月17日，受到國際美元走強的影響，新台幣兌美元貶值2.7%，但因去年11及12月市場樂觀預期Fed即將降息，美元指數快速走弱，新台幣兌美元匯率由去年11月1日的32.484元升至去年底30.735元，升值了5.69%，而今年1月17日新台幣兌美元來到31.589元，仍然比去年11月1日32.484元升值2.83%。
央行也強調，今年以來，新台幣兌美元貶幅仍小於日圓的4.62%、韓元的4.18%及泰銖的3.87%，新台幣匯率波動度也小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍然相對穩定。