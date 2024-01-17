合歡山翠峰至大禹嶺「路面結冰」　今晚預警性封閉

公路局中區養護工程分局表示，台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）路段，因夜間輻射冷卻溫度下降至冰點，路面結冰範圍擴大，自今（17）日17時起預警性封閉。
記者許若茵／台北報導
公路局說明，今日13時，台14甲線水晶宮等背陽側路段，路面結冰範圍擴大，目前由警方與工務段保全人員進駐，雙向戒護通行。台14甲線合歡山(翠峰至大禹嶺)背陽路段，夜間至清晨因輻射冷卻溫度下降至冰點，恐造成路面全斷面結冰，考量夜間視線不良影響行車安全，將於今日17時起（只出不進）預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）路段，惟視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於翌（18）日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。
公路局提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。
另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行(只德基往谷關，無谷關往德基)。
公路局呼籲，請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。