hololive現身2024台灣燈會！「10仙女」降臨台南　快閃店時間曝光

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本次的「2024 台灣燈會在臺南」共設有兩個燈區，其中安平燈區則搶先於 2/3 開展，而 hololive production 燈會主題快閃店將設於高鐵燈區，並於 2/24 正式開幕。本次活動由 CAPSULE 主辦，與大型藝文活動「2024 台灣燈會在臺南」官方合作，於燈會高鐵區的「大臺南會展中心 特展區」展開為期兩週的聯名燈會主題快閃店。邀請到 hololive 的 Hoshimachi Suisei、Tsunomaki Watame、Hakui Koyori，hololive Indonesia 的 Moona Hoshinova、Pavolia Reine、Kobo Kanaeru 以及 hololive English 的 Ninomae Ina'nis、Nanashi Mumei、Fuwawa Abyssgard、Mococo Abyssgard 參與，超華麗且跨語種的陣容引起粉絲熱議！
響應此次的燈會活動，VTuber 們將換上一身「仙女風格」衣裝，還提著元宵節象徵性的「燈籠」，首次亮相的風格讓粉絲相當期待。現場除了能看到 VTuber 造型花燈外，還有各式「仙女風」周邊及打卡裝置。此外，主辦更透露，本次更將販售 VTuber 造型的小點心及飲品，究竟是什麼品項，敬請拭目以待！
除了各種琳瑯滿目的現場活動外，Hoshimachi Suisei、Moona Hoshinova 以及 Fuwawa Abyssgard、Mococo Abyssgard 還特別錄製短影音宣傳影片，與台南的粉絲們打招呼，更多資訊以及周邊、活動內容請持續關注「hololive production 燈會主題快閃店」的粉絲專頁！
🟡hololive production 燈會主題快閃店
活動時間：2024/2/24 ~ 2024/3/10
活動地點：2024 台灣燈會在臺南 高鐵燈區｜大臺南會展中心 特展區（台南市歸仁區歸仁十二路3號）
活動官方社群頁面： Facebook、X平台
2024 台灣燈會在臺南官網連結：https://2024taiwanlanternfestival.org/