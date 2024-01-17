王祖賢與閨密疑撞鬼！深夜兜風遇警察臨檢 一轉頭他離奇消失了
56歲的凍齡女神王祖賢，近年定居加拿大潛心向佛，偶爾現身公眾場合禮佛，清秀容貌依舊美若天仙，她的昔日閨密、香港女星戴蘊慧曾經與王祖賢相當要好，她在小紅書曝光昔日往事，兩人深夜開車出遊，卻遇到一群奇怪的交通警察臨檢，知道她們沒帶駕照仍放行，結果她們離開後決定掉頭返家，卻發現警察跟路障、警車都消失了，遭遇靈異事件當場嚇壞了！
記者江芷稜／綜合報導
戴蘊慧是香港歌唱老師戴思聰的女兒，婚後就淡出演藝圈，近日創立小紅書帳號分享近況，保養狀態極佳，驚人美貌不輸王祖賢，她曬出一支影片聊到好友王祖賢，指雙方家庭很有緣，經由知名經紀人陳自強介紹後結交成好友，有時王祖賢媽媽回台灣，就會讓戴蘊慧去清水灣的家裡留宿陪伴王祖賢，某天晚上兩人無聊想去兜風，結果開了2、3分鐘，遇到一群警察示意要她停車，拿出駕照、身分證，對方見到當紅演員王祖賢，完全沒有反應，語氣相當冷淡，讓她們覺得毛毛的。
她們回說忘了帶駕照，警察也放行，戴蘊慧離開臨檢點後決定掉頭返家，走了不到一分鐘，就發現剛經過的路障、警察全都消失了，戴蘊慧與王祖賢晚上緊緊握著彼此的手入睡，她頭皮發麻地說，一般臨檢會被拍照，過陣子就會收到罰單，但至今也沒收到罰單，覺得這次的經驗百思不得其解，希望網友幫她解開這個心結。
網友聽到雞皮疙瘩，留言回應她可能警察已經離世，只是還在做生前的日常工作，讓她聽了回覆兩個全身發冷的符號，也有人說清水灣確實讓人毛毛的，「也許那條路經常出事故，陰間派來的執法者提醒你們注意安全」、「我晚上在港島區走走，山頂下方附近一間廢棄的醫院，我心都涼了一半。香港有些地方確實很陰」、「也不用太害怕，也許這種示現也是為了擋你們前面可能有的劫難」。
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