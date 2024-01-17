諾魯與台灣閃電斷交！太平洋盟友吐瓦魯示警：中國援助並不透明
台灣2024總統大選後不到48小時，位於南太平洋的邦交國諾魯就宣布與台灣斷交，轉而與中國建交，使我國在太平洋地區僅剩3國友邦。其中吐瓦魯駐我國大使潘恩紐在接受外媒訪問時表示，他們很清楚中國在做什麼，並稱與台灣相比，中國對貧窮國家的援助「並不透明」。
國際中心楊智傑／綜合報導
隨著中美之間的大國博弈逐漸轉移到太平洋地區，位處第一、第二島鏈的太平洋島國們的戰略意義也越來越重要。目前台灣在太平洋的邦交國只剩下馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，日前吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）在接受英媒《衛報》訪問時表示，對於諾魯的轉向感到驚訝和悲傷，強調台灣是非常認真地幫助太平洋盟友應對氣候變遷。
中國近年來以「挖牆腳」的方式令台灣失去多個邦交國，潘恩紐表示，他原本希望剩下的4個太平洋島國能夠繼續作為太平洋盟友而穩固，但現在諾魯已經不在其中了。對於諾魯的決定，他稱就連吐瓦魯在台灣的小型外交使團也並不知情，「這真的令人感到驚訝和難過，尤其是對我和吐瓦魯民眾來說。」
潘恩紐表示，「我們清楚知道中國在做什麼，它正向太平洋國家進行自我兜售」，他提到與台灣相比，中國對於貧窮國家的援助往往並不透明，反觀台灣積極幫助國際盟友應對氣候變遷危機。