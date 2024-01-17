財經小辭典／台積電取得343億元綠債資格將標售！啥是綠色債券？
路透社今（17）日報導，根據消息人士指出，台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期可望標售。所謂綠色債券就是公司發行債券來募資，把資金用在綠色投資計畫上，對企業來說可以充實公司營運資金，還能推動綠能，對投資人來說則有機會投資企業獲利入袋外，也能幫助環境永續。更有「大廠帶頭拚永續」的指標性意義。
記者許家禎／台北報導
路透社報導，台積電董事會去（2023）年共計通過新台幣1200億元的公司債發行額度，已在初級市場標售出新台幣857億元，剩餘的將會以綠色債券形式發行。而櫃買中心也證實，台積電已在去年底申請，並取得新台幣343億元的綠色債券資格認可。報導指出，台積電去年合計發行了新台幣400億元的綠色債券，占全年公司債發行的46.7%。
到底什麼是綠色債券？就是公司發行債券來募資，但把資金全部用在綠色投資計畫。只是，也不是隨便就可以發行綠色債券，必須依據櫃買中心「永續發展債券作業要點」之規定，取得綠色債券資格認可，並申請債券為櫃檯買賣。
而所謂綠色投資計畫包括投資包括再生能源及能源科技發展、能源使用效率提升及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、農林資源保育、生物多樣性保育、污染防治與控制、水資源節約潔淨或回收循環再利用等。
也就是說，企業推行綠色債券除了能充實公司營運資金，還能推動綠能，而對投資人來說，除了有機會投資公司獲利入袋外，一樣也能幫助環境。不只台積電，就連台電發行綠色債券也已邁入第8年，總累計發行綠債超過590.5億元。
且近年來ESG逐漸成為判斷公司是否經營良好的指標，一般來說，台積電與台電推行綠色債券，除有助於環境保護外，也有指標性「大廠帶頭走、拚環境永續」的意義，激勵其他企業與公司也能投入ESG為地球盡一分心力。